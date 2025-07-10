Миллион индусов, а на подходе Шри-Ланка и Северная Корея: Россия начинает массовый завоз трудовых мигрантов

С помощью этих мигрантов Беседин надеется сократить дефицит кадров на предприятиях промышленной металлургии и машиностроения в Свердловской области. По его словам, многие местные рабочие отправились на войну с Украиной, а молодежь на заводы не идет. При этом глава УТПП предупредил, что адаптация трудовых мигрантов из перечисленных стран будет непростой. «Конечно, нам привычнее, если бы это были наши соседи из союзных республик, ведь многие из них учились здесь и знают язык. Пока у нас нет опыта работы с указанной группой стран… Это сложно, так как у нас свои подходы, у них — свои», — признал Беседин.



Ранее рабочими из Индии заинтересовался российский строительный бизнес. В марте о найме граждан этой страны на московские стройки в тестовом режиме сообщила группа компаний «Самолет». Операционный директор ГК Алексей Акиндинов говорил, что «огромный плюс» индийцев состоит в том, что они не могут сменить работодателя, если уже подписали договор, а также в более низких требованиях к зарплате, по сравнению с гражданами стран Центральной Азии. При этом Акиндинов признавал, что пока это «не супер успешный кейс», поскольку здесь «есть своя специфика», в том числе она заключается в практически полном незнании индийцами русского языка.

Вслед за строительным бизнесом граждан Индии начал нанимать ретейл. В частности, об этом сообщала компания X5 (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»). Ее президент Екатерина Лобачева говорила, что индийцев трудоустраивают в распределительные центры. При этом она отмечала, что в работе с ними «есть много нюансов», в том числе «базовые языковые и культурные различия», поэтому пока такой найм ведется в тестовом режиме.

В прошлом году свыше 4 тысяч мигрантов из Индии подали заявки на работу в Санкт-Петербурге. Также граждане этой страны были замечены на заводах в Калининградской области. О привлечении индийцев на складские комплексы и для разработки программного обеспечения сообщал маркетплейс Ozon.

В июне в Российском союзе промышленников и предпринимателей предложили открывать в Индии учреждения среднего профессионального образования, чтобы прямо там готовить работников для РФ. Идею поддержал министр просвещения Сергей Кравцов и пообещал проработать ее реализацию вместе с МИДом.