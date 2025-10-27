Миллион евро тому, кто придумает как остановить воздушные шары: Литва

«Мы объявим о программе развития технологий и инноваций, на которую Министерство экономики и инноваций выделяет до 1 млн евро, чтобы ответить на текущие вызовы, связанные с безопасностью нашего воздушного пространства», — сказал министр экономики и инноваций Эдвинас Грикшас журналистам в понедельник после встречи с представителями оборонной промышленности и инноваций.

«Мы выделяем 1 млн евро на разработку систем противовоздушной обороны. Мы запустим программу в течение 24 часов (...), мы будем приглашать к участию бизнес совместно с научными организациями или бизнес совместно с бизнесом», — сообщил журналистам вице-министр экономики Паулюс Петраускас.

По его словам, министерство надеется в течение трёх месяцев найти «быстрые решения, которые мы сможем применить для решения проблем противовоздушной обороны».

«Наша цель — чтобы воздушные шары, которые пересекают границу Литвы, там и оставались (в Белоруссии — BNS)», — заявил Петраускас.

Политик подчеркнул, что на встрече в понедельник представители бизнеса заверили, что у них уже «есть решения».

По словам вице-министра, лучшие идеи отберёт комиссия, сформированная из представителей Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства экономики и инноваций