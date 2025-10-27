Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 27. Октября Завтра: Irita, Ita, Lilita
Доступность

Миллион евро тому, кто придумает как остановить воздушные шары: Литва

© LETA 27 октября, 2025 18:02

Мир 0 комментариев

Министерство экономики и инноваций выделит 1 млн евро компаниям, которые предложат способы защиты воздушного пространства Литвы от воздушных шаров и других летающих объектов, которые четыре раза за последнюю неделю парализовали работу Вильнюсского аэропорта.

«Мы объявим о программе развития технологий и инноваций, на которую Министерство экономики и инноваций выделяет до 1 млн евро, чтобы ответить на текущие вызовы, связанные с безопасностью нашего воздушного пространства», — сказал министр экономики и инноваций Эдвинас Грикшас журналистам в понедельник после встречи с представителями оборонной промышленности и инноваций.

«Мы выделяем 1 млн евро на разработку систем противовоздушной обороны. Мы запустим программу в течение 24 часов (...), мы будем приглашать к участию бизнес совместно с научными организациями или бизнес совместно с бизнесом», — сообщил журналистам вице-министр экономики Паулюс Петраускас.

По его словам, министерство надеется в течение трёх месяцев найти «быстрые решения, которые мы сможем применить для решения проблем противовоздушной обороны».

«Наша цель — чтобы воздушные шары, которые пересекают границу Литвы, там и оставались (в Белоруссии — BNS)», — заявил Петраускас.

Политик подчеркнул, что на встрече в понедельник представители бизнеса заверили, что у них уже «есть решения».

По словам вице-министра, лучшие идеи отберёт комиссия, сформированная из представителей Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства экономики и инноваций

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 22:50 27.10.2025
Турфирмам запретили возить туристов в Россию
Bitnews.lv 48 минут назад
Вице-мэр Риги хвалит воду из-под крана
Bitnews.lv 56 минут назад
Шары над Литвой будут сбивать
Bitnews.lv 1 час назад
Балтия: на конкурсе сомелье Vana Tallinn победила Литва
Sfera.lv 5 часов назад
Погода: песня дождя
Sfera.lv 6 часов назад
Эстония: НАТО в небесах
Sfera.lv 9 часов назад
Эстония: четвёртое соединение с Латвией
Sfera.lv 9 часов назад
Швеция: животные умеют планировать месть
Sfera.lv 10 часов назад

«А он мне такой: «Здороваться не учили!!!» Рассказ пассажирки о прерванной поездке на такси Bolt

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

На сайте «Facebook» женщина по имени Ксения разместила возмущенный пост, который вызвал бурную дискуссию в социальной сети, пишет "Неаткарига". «В Интернете ходит много ужасающих историй о водителях такси «Bolt». Настала и моя очередь», — начинает свой рассказ о пережитом возмущенная клиентка.

На сайте «Facebook» женщина по имени Ксения разместила возмущенный пост, который вызвал бурную дискуссию в социальной сети, пишет "Неаткарига". «В Интернете ходит много ужасающих историй о водителях такси «Bolt». Настала и моя очередь», — начинает свой рассказ о пережитом возмущенная клиентка.

Читать
Загрузка

Домбрава услышал, что его партию называют «нациками», и жутко оскорбился

Важно 20:56

Важно 0 комментариев

Адвокат Янис Зелменис в передаче «Пресс-клуб» на телеканале TV24 назвал Национальный союз «нациками». Депутат 14-го Сейма Янис Домбрава (Нацобъединение) не остался в долгу и ответил на это, пишет "Неаткарига".

Адвокат Янис Зелменис в передаче «Пресс-клуб» на телеканале TV24 назвал Национальный союз «нациками». Депутат 14-го Сейма Янис Домбрава (Нацобъединение) не остался в долгу и ответил на это, пишет "Неаткарига".

Читать

Вот это прорыв! МИД ЛР готов укреплять диалог с Бангладешем и Доминиканой

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Латвия готова укреплять политический диалог и сотрудничество с Доминиканской Республикой и Бангладеш, подчеркнул заместитель государственного секретаря, политический директор Министерства иностранных дел (МИД) Иварс Ласис.

Латвия готова укреплять политический диалог и сотрудничество с Доминиканской Республикой и Бангладеш, подчеркнул заместитель государственного секретаря, политический директор Министерства иностранных дел (МИД) Иварс Ласис.

Читать

“Мы перешли на e-счета, чтобы и за это доплачивать?” — журналистку возмутила практика Рижской думы

Важно 19:53

Важно 0 комментариев

Журналистка и ведущая TV24 Анита Даукште рассказала в Facebook, что получила через портал latvija.lv уведомление о платеже за принудительную аренду земли, где отдельной строкой указаны «издержки за подготовку платёжного уведомления / счёта — 4,85 евро в год».

Журналистка и ведущая TV24 Анита Даукште рассказала в Facebook, что получила через портал latvija.lv уведомление о платеже за принудительную аренду земли, где отдельной строкой указаны «издержки за подготовку платёжного уведомления / счёта — 4,85 евро в год».

Читать

А ложка в ней должна стоять? Что нам продают под видом сметаны

Для настроения 19:28

Для настроения 0 комментариев

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Читать

«Радоваться чему-то столь жалкому?» Ашараденс возмутил общественность

Важно 18:55

Важно 0 комментариев

«Цифровая граница выглядит впечатляюще — первый участок в 8 км уже работает, а к концу года будет действовать 150 км. Цифровизация на границе означает полноценное круглосуточное наблюдение 24/7 и оперативное реагирование»: министр финансов Арвилс Ашераденс 25 октября сообщил в сети “X”. Запись была дополнена несколькими фотографиями. Однако общественность не проявила особого восторга по поводу увиденного…

«Цифровая граница выглядит впечатляюще — первый участок в 8 км уже работает, а к концу года будет действовать 150 км. Цифровизация на границе означает полноценное круглосуточное наблюдение 24/7 и оперативное реагирование»: министр финансов Арвилс Ашераденс 25 октября сообщил в сети “X”. Запись была дополнена несколькими фотографиями. Однако общественность не проявила особого восторга по поводу увиденного…

Читать

Закрытие границы может стоить десятки миллионов евро: Литва

Мир 18:49

Мир 0 комментариев

Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (ITLA) говорит, что в связи с закрытием Литвой границы с Белоруссией будет нарушена цепочка транспортной логистики, а убытки могут составить десятки миллионов евро.

Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (ITLA) говорит, что в связи с закрытием Литвой границы с Белоруссией будет нарушена цепочка транспортной логистики, а убытки могут составить десятки миллионов евро.

Читать