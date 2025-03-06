Методом «сухой уборки»: в Риге началась большая чистка улиц от песка после зимнего сезона

В первую очередь будут очищаться остановки общественного транспорта и островки безопасности, зеленые зоны и тротуары. К тротуарам в настоящее время будет применяться только метод «сухой уборки». Работы будут проводиться собственными силами, без привлечения сторонних организаций, начиная с тротуаров в историческом центре Риги.

На улицах с высокой интенсивностью движения также постепенно начинается очистка краев проезжей части. Зимой тротуары и проезжую часть обрабатывают противоскользящим материалом, который накапливается на краях улиц в виде песка и отложений.

В настоящее время песок еще влажный и местами замерзший, что затрудняет его сбор как на тротуарах, так и на проезжей части. Также возможны еще заморозки и снег, поэтому работы будут проводиться локально, только днем, когда температура воздуха выше нуля градусов и подходит для проведения работ.

Расчистка обочин проезжей части механизирована частично, так как в некоторых местах обочины приходится расчищать лопатами. Уборка улиц и сбор пыли с помощью вакуумного оборудования, так называемая «влажная уборка», начнется, когда среднесуточная температура воздуха поднимется выше нуля. В противном случае проезжая часть после влажной уборки может обледенеть.

Скорее всего полный сбор и вывоз песка и наносов после зимнего сезона можно начать во второй половине марта — об этом говорит прогноз погоды. Если температура воздуха позволит, регулярная уборка проезжей части может начаться раньше. В дальнейшем уборка будет проводиться от трех до пяти раз в неделю.