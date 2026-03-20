«Местные такие глупые?» Херманис о мэрах и выборах

По словам Херманиса, он приводил в пример ряд латвийских городов, где формируются «малые идеальные Латвии», поскольку руководители действуют с хозяйской ответственностью. Однако часть участников встречи возразила: по их мнению, со стороны всё выглядит красиво, но на деле эти руководители авторитарны, коррумпированы и используют ресурсы власти так, что от них невозможно избавиться.

«Я спросил: разве местные жители настолько глупы, что не видят результатов работы и не способны оценить их, чтобы на следующих выборах избавиться от плохих хозяев?» Режиссёр признался, что ясного ответа не получил. В своём посте он сформулировал главный вопрос:

«Как добиться честной политики и того, чтобы во главе стоял ответственный руководитель с хозяйской позицией? Как совместить эти две вещи?»

Херманис отдельно подчеркнул, что ему особенно интересно мнение жителей Валмиеры, Кулдиги, Лиепаи, Огре, Вентспилса и других городов, которые, по его словам, развиваются и где чувствуется влияние сильного управленца.