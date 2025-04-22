По всей стране сильные дожди и грозы: погода во вторник (обновлённый прогноз)

Начнется непогода в Курземе и дальше двинется в центральные регионы страны, прогнозируют синоптики.
Вечером дожди пройдут и на востоке страны, возможны грозовые ливни.
Температура воздуха составит от +8...+13 градусов в Курземе до +19...+24 градусов в Латгалии и Селии.
Ожидается слабый и умеренный ветер, который в течение дня сменит направление с северного на восточное.
В Риге во второй половине дня временами ожидается дождь, возможна гроза с ливнями. Максимальная температура воздуха в столице составит около +15 градусов.
На погоду влияет небольшой циклон. Атмосферное давление 1014-1017 гектопаскалей на уровне моря.