Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Октября Завтра: Modrite, Mudrite, Renate
Доступность

Мэр Огре лишится должности? Хелманис так и не получил допуск к гостайне (4)

© Lsm.lv 23 октября, 2025 21:26

Новости Латвии 4 комментариев

LETA

Председатель Огрской краевой думы Эгил Хелманис, по словам министра смарт-управления и регионального развития Раймонда Чударса до сих пор не подал заявление на получение допуска к гостайне и продолжает находиться на больничном, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

По информации Службы госбезопасности, один из представителей самоуправлений не подал заявку на допуск, и, как сообщает агентство LETA, речь идёт именно о Хелманисе.

Министр Чударс подтвердил в интервью журналу Ir, что ситуация остаётся без изменений: мэр Огре всё ещё на больничном, и проверка не начата. Чударс подчеркнул, что не намерен обращаться в Инспекцию здравоохранения для проверки обоснованности больничного:

«Мы не та инстанция, которая определяет, как долго человек может болеть. Это вопрос компетенции врача и Огрской краевой думы», – заявил он.

Хелманис получил травму во время поездки в Украину летом и заявлял, что заполнит необходимые документы после восстановления. При этом он утверждал, что власти используют требования о допуске к гостайне для политической борьбы. Как сообщалось ранее, руководители самоуправлений и их заместители, которые не получат допуск к государственной тайне, не смогут продолжить работу.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (4)
Комментарии (4)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 07:20 24.10.2025
Литва: под крылом самолёта – российского самолёта!
Sfera.lv 41 минуту назад
Трамп: встреча с товарищем Си
Sfera.lv 1 час назад
Маск: повелитель роботов
Sfera.lv 2 часа назад
Дата: День Организации Объединённых Наций
Sfera.lv 2 часа назад
Выход из Стамбульской конвенции будет срочным
Bitnews.lv 14 часов назад
Язык приравняли к безопасности
Bitnews.lv 14 часов назад
Rail Baltica в Литве дошла до 114 км
Bitnews.lv 15 часов назад
Завтрак со «Сферой»: чили с сочной говядиной
Sfera.lv 1 день назад

Мост над регатой и налог на песок — как на глазах опять дорожает «Rail Baltica» (4)

Важно 21:59

Важно 4 комментариев

Как сообщает TV3, грядущее повышение налога на природные ресурсы на песок гравий и торфа может значительно увеличить стоимость строительства Rail Baltica.

Как сообщает TV3, грядущее повышение налога на природные ресурсы на песок гравий и торфа может значительно увеличить стоимость строительства Rail Baltica.

Читать
Загрузка

Сейм поддержал концептуально выход из Стамбульской конвенции и поставил под вопрос работу коалиции (4)

Важно 21:59

Важно 4 комментариев

Сейм Латвии 23 октября концептуально поддержал инициативу об известии из так называемой Стамбульской конвенции — соглашения Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Сейм Латвии 23 октября концептуально поддержал инициативу об известии из так называемой Стамбульской конвенции — соглашения Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Читать

О медицинской помощи и льготах жителям Латвии: кому и сколько положено? (4)

Выбор редакции 21:58

Выбор редакции 4 комментариев

Осень -- самая пора обострения хронических заболеваний. И вирусы не дремлют, к тому же добавляются все новые. Куда обращаться в первую очередь заболевшему человеку? Какими адресами надо запастись, чтобы вовремя получить необходимую медицинскую помощь? О том, что надо знать каждому пациенту...

Осень -- самая пора обострения хронических заболеваний. И вирусы не дремлют, к тому же добавляются все новые. Куда обращаться в первую очередь заболевшему человеку? Какими адресами надо запастись, чтобы вовремя получить необходимую медицинскую помощь? О том, что надо знать каждому пациенту...

Читать

К счастью, никого не было: упала часть стены Рижского техникума (4)

Важно 21:26

Важно 4 комментариев

В среду днём на улице Кришьяня Валдемара, 1c произошёл опасный инцидент — с фасада здания с громким грохотом упал фрагмент штукатурки. По счастливой случайности в тот момент на тротуаре никого не было, и обломок разбился на пешеходной дорожке, не задев прохожих.

В среду днём на улице Кришьяня Валдемара, 1c произошёл опасный инцидент — с фасада здания с громким грохотом упал фрагмент штукатурки. По счастливой случайности в тот момент на тротуаре никого не было, и обломок разбился на пешеходной дорожке, не задев прохожих.

Читать

Большие яйца стали маленьким? Производитель объясняет, почему так кажется (4)

Бизнес 21:09

Бизнес 4 комментариев

Одна из зрительниц TV24 пожаловалась, что «Большие яйца для завтрака», продаваемые в магазинах, будто стали заметно меньше. Представитель компании Balticovo Том Аушкапс объяснил, почему складывается такое впечатление.

Одна из зрительниц TV24 пожаловалась, что «Большие яйца для завтрака», продаваемые в магазинах, будто стали заметно меньше. Представитель компании Balticovo Том Аушкапс объяснил, почему складывается такое впечатление.

Читать

Рижанам предложили самим найти главную рождественскую ёлку для столицы (4)

Важно 21:09

Важно 4 комментариев

Муниципальное предприятие «Rīgas meži» приглашает жителей принять участие в поиске главных рождественских елей Риги. Как сообщили в компании, впервые горожанам предлагается самим помочь выбрать деревья, которые украсят Домскую и Ратушную площади в зимние праздники.

Муниципальное предприятие «Rīgas meži» приглашает жителей принять участие в поиске главных рождественских елей Риги. Как сообщили в компании, впервые горожанам предлагается самим помочь выбрать деревья, которые украсят Домскую и Ратушную площади в зимние праздники.

Читать