По информации Службы госбезопасности, один из представителей самоуправлений не подал заявку на допуск, и, как сообщает агентство LETA, речь идёт именно о Хелманисе.

Министр Чударс подтвердил в интервью журналу Ir, что ситуация остаётся без изменений: мэр Огре всё ещё на больничном, и проверка не начата. Чударс подчеркнул, что не намерен обращаться в Инспекцию здравоохранения для проверки обоснованности больничного:

«Мы не та инстанция, которая определяет, как долго человек может болеть. Это вопрос компетенции врача и Огрской краевой думы», – заявил он.

Хелманис получил травму во время поездки в Украину летом и заявлял, что заполнит необходимые документы после восстановления. При этом он утверждал, что власти используют требования о допуске к гостайне для политической борьбы. Как сообщалось ранее, руководители самоуправлений и их заместители, которые не получат допуск к государственной тайне, не смогут продолжить работу.