Меморандум о взаимопонимании: Страны Балтии договорились вместе защищать энергоинфраструктуру

Меморандум о взаимопонимании, инициированный Министерством климата и утвержденный правительством, был подписан 16 июня на заседании совета по энергетике ЕС в Люксембурге.

«Мы заключаем меморандум прежде всего для того, чтобы усилить защиту и устойчивость критической энергетической инфраструктуры в странах Балтии и Польше. Инцидент или уязвимость в одной стране оказывает сильное влияние на весь регион, как показал недавний инцидент с EstLink 2. Поэтому важно, чтобы страны имели последовательный подход к предотвращению инцидентов, реагированию и восстановлению», - сказал министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутт.

Меморандум определяет основные направления сотрудничества, такие как обмен информацией, совместные учения и обмен передовым опытом.

Помимо Министерства климата, меморандум также касается в том числе Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Министерства обороны и их коллег в Латвии, Литве и Польше.

По словам министра Сутта, меморандум объединяет ключевые действия и стратегии четырех стран на ближайшие десять лет, а также дает уверенность в том, что страны смогут обеспечить надежность энергетической инфраструктуры во время кризиса. «Не менее важны возможности развития для эстонских предприятий, поскольку ускорение процессов ремонта инфраструктурных цепей и восстановления взаимосвязей позволит сохранить стабильность экономики».

Министерство климата предложило Литве заключить меморандум в феврале этого года, и на данный момент все стороны достигли взаимопонимания. Меморандум был представлен на заседании правительства 12 июня.