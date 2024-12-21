Массированная атака дронов на Казань. Что известно

«Зафиксированы восемь прилетов. Из них один на промышленное предприятие, один над рекой, шесть на жилой массив. По информации к этой минуте, погибших и пострадавших нет», — цитирует сообщение пресс-службы главы Татарстана агентство «Татар-информ».

Минобороны России при этом утверждает, что ПВО смогла сбить три дрона, а «еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ». В заявлении министерства сказано, что атака на Казань была с 7:40 до 9:20, беспилотники «применялись в три волны с разных направлений».

Украинская сторона не комментировала субботнюю атаку дронов на Казань.

Телеграм-каналы опубликовали видео, на которых дрон (по некоторым данным, их было два в разное время) врезается в 37-этажный жилой комплекс «Лазурные небеса» на проспекте Камалеева.

Именно туда приехал утром глава Татарстана Рустем Минниханов. По данным властей, люди там не пострадали, но им пришлось без лифта эвакуироваться с высоких этажей. В здании побило стекла.

Дроны также попали в 23-этажный ЖК «Манхэттен» на Оренбургском тракте и жилую пятиэтажку на улице Клары Цеткин.

Судя по опубликованным фото, жители Казани после начала воздушной тревоги укрывались в метро. Казанский аэропорт приостановил полеты. В некоторых школах была проведена эвакуация.

«Детей проводили на время в подвалы. Знаем, что переживаете, но безопаснее детям сейчас там, где они находятся. Их не отпустят из убежищ, пока не будут даны соответствующие указания. Поэтому отправляться забирать детей прямо сейчас не нужно», — сообщили в мэрии Казани.

Мэрия уточняла, что в результате атаки беспилотников произошли пожары в домах в трех районах Казани — Советском, Кировском и Приволжском.

Минниханов распорядился в целях обеспечения безопасности в выходные отменить все массовые мероприятия в Татарстане.

Казань атаковали беспилотники типа «Лютый», утверждает «Коммерсант», оценивая дальность полета такого БПЛА с боевой частью до 50 кг примерно 1000 км.

«Всего же очевидцы стали свидетелями восьми прилетов в Казани. Один беспилотник самолетного типа был поражен средствами ПВО в небе и взорвался. Остальные, похоже, достигли целей», — констатирует издание.

По его данным, нескольким жильцам поврежденных многоэтажных жилых домов пришлось обратиться к врачам с порезами от вылетевших стекол. СКР расследует уголовное дело о теракте, пишет «Коммерсант».

Накануне утром Россия нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву. Погиб один человек, ранены более 10. В центре города были значительные разрушения.

Днем ракетному обстрелу подвергся город Рыльск в Курской области, жертвами которого, по уточненным данным, стали пять человек. Информация врио губернатора о погибшем ребенке не подтвердилась.

С начала войны России против Украины Татарстан уже не раз подвергался атакам дронов.