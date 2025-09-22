Массированная атака беспилотников на Москву

«ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в телеграме.

Он добавил, что на местах работают экстренные службы. Общее число сбитых над российской столицей дронов составило 12.

При этом официальный представитель Росавиации Артем Кореняко опроверг сообщения о закрытии аэропортов московского региона в своем телегам-канале.

«Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» принимают и отправляют рейсы, уточнил он.

О том, что над Москвой введен план «Ковер», а рейсы задерживаются, сообщили несколько телеграм-каналов, в том числе «База», на фоне информации об атаке беспилотников на Москву.