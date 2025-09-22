Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Массированная атака беспилотников на Москву

Редакция PRESS 22 сентября, 2025 23:06

Важно 0 комментариев

Собянин заявил об атаке беспилотников на Москву, сообщает ВВС.

«ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в телеграме.

Он добавил, что на местах работают экстренные службы. Общее число сбитых над российской столицей дронов составило 12.

При этом официальный представитель Росавиации Артем Кореняко опроверг сообщения о закрытии аэропортов московского региона в своем телегам-канале.

«Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» принимают и отправляют рейсы, уточнил он.

О том, что над Москвой введен план «Ковер», а рейсы задерживаются, сообщили несколько телеграм-каналов, в том числе «База», на фоне информации об атаке беспилотников на Москву.

Комментарии (0)
Во вторник Трамп встретится с Зеленским

Мир 22:44

Мир 0 комментариев

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила на брифинге, что на вторник у Дональда Трампа намечена встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Италии бастующие требуют разрыва отношений с Израилем

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Участники протестов в Италии требуют от властей разорвать дипломатические отношения с Израилем и ввести санкции из-за войны в Газе. В Италии в понедельник проходит 24-часовая общенациональная забастовка. Корреспондент Euronews Джорджа Орланди передает из Рима:

Человек застрелил щенка в чужом дворе на глазах у детей хозяйки: что творится в Екабпилсе?

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Жительница Екабпилса Анта Лигере опубликовала на своей странице ФБ эмоциональный текст про убийство любимца семьи, совершенного неуравновешенным, по ее мнению, соседом. 

«Многие операции переносятся на следующий год»: врач о кризисе в больницах

Новости Латвии 20:38

Новости Латвии 0 комментариев

«Большинство государственных лечебных учреждений больше не записывают никого на консультации. Также многие операции, которые были запланированы на этот год, переносятся на следующий год», — заявил в интервью TV24 Марис Плявиньш, вице-президент Латвийской ассоциации врачей.

Имперские амбиции России грубо нарушают Устав ООН: Браже на Совбезе

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

Имперские и колониальные амбиции России грубо нарушают Устав ООН, заявила в понедельник на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН от имени Литвы и Латвии министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Теперь и у нас? В Германии электроавтомобиль убил семью, в Латвии пока только соседскую машину (ВИДЕО)

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

В Риге на на улице Клейсту внезапно и без видимых причин загорелся электроавтомобиль. Огонь перекинулся на припаркованную рядом машины. Sadursme.lv опубликовал видео очевидцев этого трагического происшествия.

