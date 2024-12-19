Масло в Риге теперь продают по-новому: соцсети в шоке

Человек сфотографировал обычное сливочное масло в обычном рижском супермаркете - в неожиданной, "противоугонной", упаковке.

-Кажется, что-то пошло не так. Масло теперь в противоугонной упаковке . Мы смеялись, смеялись и ...... масло стало золотым. Куда надо класть, чтобы не растаяло? Полный SVIESC.

Комментаторы обсудили идею. Аудитория разделилась: одни поддерживают новшества, рассматривая их как средство от воров, другие призывают торговцев снижать цены, чтоб людям не приходилось воровать.

Недавнее разграбление чипсовой ёлки поминают...

-Скоро все придется выкладывать вот так. Просто глядя на то, что произошло в Акрополе.

-Смеялись, что россияне после санкций останутся без сыра и масла. Так сильно ударили санкциями, что сами их победили. А теперь масло становится товаром роскоши.

-Где именно здесь проблема? Сходишь в магазин украсть масло, но не получилось? Только так я понимаю смысл этого поста. Я не собираюсь ничего воровать в магазинах и свистки меня не беспокоят.

-Я была во многих местах, но ни в одной стране не видела такого мрачного зрелища.

-Если введены кассы самообслуживания и осталось меньше охранников, то абсолютно логично, что, добавляя свистки, сотрудники защищают свои кошельки от воров. Лично я не против.

-Вас смущает свист, потому что потом за товар приходится платить?