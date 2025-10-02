Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Марафон «Rail Baltica»: пока Литва и Эстония мчатся вперед, Латвия плетется в хвосте

© LETA 2 октября, 2025 10:31

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия до сих пор привлекла к реализации проекта "Rail Baltica" на 100 млн больше, чем Литва. Однако южные соседи уже строят трассу, в то время как мы потратились на грандиозные здания вокзалов. В Литве проекты готовы уже для большей части маршрута, финансирование обеспечено почти на половину насыпи для железной дороги и третью часть от общего объема рельсов. В Латвии - лишь примерно на четверть насыпи. Без рельсов.

В понедельник утром в Музее энергетики и технологий в центре Вильнюса мерцали голубые огни и звучала громкая музыка. В праздничной атмосфере с эффектным представлением отмечалось подписание договора по электрификации "Rail Baltica".

Электрификация обойдется почти в миллиард евро. Пока что финансирование ЕС привлечено только на общий проект. На детализированный технический проект Латвия и Литва надеются получить средства в следующих раундах европейского финансирования, а Эстония решила финансировать его собственными средствами, рассказывает председатель правления ответственного за внедрение "Rail Baltica" совместного предприятия "RB Rail" Марко Кивила.

Планы электрификации подтверждают характерную тенденцию: Литва и Эстония планируют быть готовы к этим строительным работам уже в 2028 году, тогда как Латвия - только в 2029-м.

"Мы решили начать с крупных вокзалов в центре Риги и у аэропорта, это сложные проекты", - объясняет член правления национального исполнителя проекта "Eiropas dzelzceļa līnijas" Янис Наглис. "Теперь мы переключим внимание на основную линию".

На крупные станции ушла и большая часть финансирования. Из привлеченных 1,6 млрд евро на строительство основной трассы у нас осталась лишь треть - 566 млн.

Литва в строительстве трассы обогнала Латвию, признает Наглис. Тем не менее, по его словам, в Латвии нанятая компания "E.R.B. Rail JV PS", обладающая крупнейшими мощностями, сможет вести работы сразу в нескольких местах, как только будут деньги.

Тем временем Литва (и также Эстония) разделила основную трассу на несколько участков. На 114-километровом отрезке от Каунаса до Паневежиса проведено 11 конкурсов на строительство, рассказывает замминистра транспорта Литвы Юлиус Глебовас. На 47 километрах уже ведутся строительные работы.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

