Мама снова вышла замуж: как поделить наследство новому мужу и её детям?

Как мы уже неоднократно писали, согласно положениям Гражданского закона, существуют неотклоняемые наследники, которым полагаются их обязательные доли. Неотклоняемыми наследниками являются переживший супруг и родственники умершего по нисходящей линии, а при отсутствии нисходящих родственников, переживших наследодателя, - супруг и восходящие родственники ближайшей степени.

Обязательная доля

Обязательная доля составляет половину стоимости той наследственной доли, которую имеющий право на неотклоняемую часть наследует по закону. Эта доля определяется по составу и стоимости имущества, имевшегося на день смерти завещателя.

Имеющий право на обязательную долю должен заявить о своем праве на неотклоняемую часть наследства до срока, установленного нотариусом в приглашении к наследованию. Если до истечения этого срока он о своем праве не заявляет, то признается, что он от этого права отказался.

Порядок наследования

Что касается порядка наследования, то в первую очередь наследует переживший супруг и без различия близости степеней все те нисходящие родственники наследодателя, между которыми с одной стороны и наследодателем с другой стороны не имеется других нисходящих родственников, которые обладали бы правом наследования.

Дарение и наследование

Из указанного в письме можно сделать вывод, что квартира являлась отдельным имуществом вашей мамы, поэтому она могла свободно распоряжаться ею без согласия ее нового супруга, в том числе подарить ее вам.

Поскольку дарение является безвозмездной сделкой, то, согласно статье 1922, если дарение совершено в таком размере, что имеющим право на обязательную долю не остаются даже их обязательные доли, то они вправе требовать от одаряемого выдачи им этих долей.

Таким образом, второй супруг вашей матери является ее неотклоняемым наследником, поэтому обладает правом на свою обязательную долю наследства.

Вы также указали, что у мамы не было никакого другого имущества. Следовательно, второй супруг вашей матери имеет право потребовать у вас свою обязательную долю. Однако, согласно части второй статьи 423 Гражданского закона, он не может претендовать на часть квартиры, а лишь на выделение своей обязательной доли деньгами.