Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Теперь все участники этой истории объясняются, почему не заметили очевидного. Версии происходящего даёт портал liepajniekiem. lv

По словам отца, его сын никогда не жаловался.

«Может быть, он боялся, может, мать ему пригрозила, — говорит Марис. — Она всегда стояла между нами, не давала встретиться. Говорила: „Деньги мне отдай, но малого не увидишь“». Мужчина уехал работать за границу, но при каждой возможности хотел провести время с сыном. «Когда встречал его на улице, давал двадцатку, но он был замкнутый, видно — внимания не хватало. Светлане были важнее мужики», — добавляет он.

Факт жестоких избиений всплыл только после того, как мальчик летом сбежал из дома. Он попытался добраться до бабушки, но та не впустила. У отца об этом узнали из сиротского суда — позже, чем все остальные. Теперь сын живёт у крестной, и специалисты просят не тревожить его: ребёнок ещё не оправился.

Соседи рассказывают, что мать годами злоупотребляла наркотиками и алкоголем, часто видели её с бутылкой и коляской посреди ночи.

«Она была агрессивная, особенно пьяная. Мы слышали крики, но боялись вмешиваться», — говорит жительница района «Лаума».

Другие утверждают, что отчим подчинялся ей полностью, а ребёнок жил в страхе. «Когда мальчика в больнице раздели, всё стало ясно — тело в синяках», — рассказывает женщина, близкая к семье.

«Социальная служба и школа всё знали», — утверждает собеседница портала.

Однако в школе говорят обратное: «У нас не было абсолютно никакой информации», — заявил директор Дзинтарской средней школы Павел Юрс.

Лиепайский социальный отдел подтвердил, что семья никогда не была у них на учёте. Ни сигналов, ни жалоб.

«Если бы к нам обратились, мы могли бы реагировать, — сказала представитель службы Гунта Якобсоне. — Но никто не сообщил».

Теперь все службы ищут виноватых.

Председатель сиротского суда Тайга Зиемеле поясняет, что информация пришла только в конце августа — от полиции и больницы. Тогда было принято экстренное решение изъять ребёнка из семьи.

«Мы оценили риски и немедленно прекратили родительские права. Это один из самых тяжёлых недавних случаев. Ни одного предупреждения раньше не было», — говорит Зиемеле.

По её словам, мальчик получает психологическую помощь и живёт в безопасной обстановке.

Расследование установило, что мать и отчим регулярно били ребёнка, привязывали к радиаторам, ограничивали еду и гигиену, угрожали расправой. Уголовное дело возбуждено, мать находится под домашним арестом, отчим — под стражей. Их вину ещё предстоит доказать в суде.

«Люди должны сообщать о подозрениях — полиции, сиротскому суду, социальным службам. Даже анонимно. Только так можно предотвратить трагедии», — подчёркивает Зиемеле.

В районе «Лаумы» подобных семей немало: бедность, зависимости, равнодушие. Полиция признаёт, что реагировала на жалобы, но без доказательств ограничивалась обещаниями «присмотреть за ситуацией».

Теперь те, кто слышал крики, говорят, что не верили, что всё может быть так серьёзно.

По данным сиротского суда, в 2024 году в Лиепае были прекращены права опеки у 68 родителей в отношении 75 детей. В четырёх случаях решение связано с подозрением на насилие.

Большинство лишилось родительских прав из-за алкоголизма и полного отсутствия заботы о детях.

Отец мальчика говорит, что хотел бы вернуть сына.

«Я теперь другой человек, работаю, у меня семья, жильё. Жена не против, если мальчик будет жить с нами», — говорит Марис.

Но встреча пока откладывается — крестная считает, что ребёнку нужно время.

История оставила в городе чувство вины и растерянности: ребёнок жил среди людей, ходил в школу, а помочь ему смогли только тогда, когда он сбежал сам.