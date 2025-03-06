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Макрон: «Россия представляет угрозу для Франции и Европы»

Euronews 6 марта, 2025 11:40

Мир

Эммануэль Макрон сообщил, что обсудит с европейскими союзниками идею использования ядерных сил сдерживания Франции для защиты континента перед лицом угроз со стороны России. Об этом он заявил в среду в своем вечернем обращении к нации

Президент Франции Эммануэль Макрон затронул тему войны в Украине и европейской обороны в прямом телеэфире в среду, подчеркнув необходимость дальнейшей поддержки Киева и укрепления европейского военного потенциала, а также заявив: "Россия стала сегодня и надолго угрозой для Франции и Европы".

Обрисовав текущую политическую ситуацию в отношениях между Соединенными Штатами и Европой, Макрон заявил: "Соединенные Штаты Америки, наш союзник, изменили свою позицию по этой войне, оказывая Украине меньшую поддержку и оставляя сомнения в том, что будет дальше".

Затем он добавил: "Надо сказать, что мы вступаем в новую эру".

Во время своего выступления Макрон предупредил, что Европа должна быть готова к тому, что США не всегда будут надежным партнером в сфере безопасности: "Я хочу верить, что США будут стоять на нашей стороне, но мы должны быть готовы к тому, что этого не произойдет". Французский президент также призвал Европу стать более независимой от своего давнего союзника.

Кроме того, Макрон отметил, что нынешний мировой порядок нарушается и "мир больше не может быть гарантирован на нашем континенте", добавив, что "Украина превратилась в глобальный конфликт".

Макрон заявил, что обсудит с европейскими союзниками идею использования ядерных сил сдерживания Франции для защиты континента перед лицом угроз со стороны России.

В четверг европейские лидеры соберутся в Брюсселе на чрезвычайный саммит, посвященный обороне и Украине.

Ранее в среду представитель французского правительства заявила, что Париж приветствует "протянутую руку" президента Украины Владимира Зеленского, который написал письмо своему американскому коллеге.

На брифинге в Париже Софи Прима сказала, что "это хорошо, что диалог может возобновиться на соответствующей основе".

"Мы стоим плечом к плечу с президентом Зеленским в отношении этого варианта", - добавила она.

Выступая в Конгрессе после неудачной встречи в Белом доме на прошлой неделе, президент Трамп заявил, что Зеленский написал ему письмо, в котором сообщил, что Украина готова к скорейшему заключению мирного соглашения с Россией и готова согласиться на критическое соглашение с США о минеральных ресурсах, чтобы способствовать этому.

Макрон, тем временем, поговорил по телефону последовательно с Трампом и Зеленским и подтвердил "решимость Франции работать со всеми сторонами для достижения прочного и долговременного мира в Украине", сообщил его офис, не раскрывая подробностей беседы с Трампом.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон возглавляют призыв к созданию постконфликтных миротворческих сил в Украине, чтобы предотвратить повторное вторжение России, если Москва и Киев достигнут перемирия.

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