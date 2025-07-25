Макрон решил признать Палестинское государство: США и Израиль крайне недовльны

"Мир возможен. Необходимы немедленное прекращение огня, освобождение всех заложников и масштабная гуманитарная помощь населению сектора Газа. Нужно также обеспечить демилитаризацию ХАМАС, безопасность и восстановление Газы. И, наконец, необходимо построить государство Палестина, гарантировать его жизнеспособность и, при условии его демилитаризации и полного признания Израиля, обеспечить его участие в обеспечении безопасности всего Ближнего Востока", - написал французский президент.

На данный момент палестинское государство признали 142 страны, отмечает агентство AFP. Среди них - Россия, Китай, Индия, Турция, Швеция и Польша. В то же время независимость палестинского государства не признают такие страны, как США, Германия и Великобритания.

В Израиле и США резко осудили заявление Макрона

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 24 июля назвал решение Эмманюэля Макрона признать палестинское государство "наградой за террор". По его словам, этот шаг открывает возможность для "уничтожения" Израиля. "Палестинцы не хотят государства рядом с Израилем, они хотят государство вместо Израиля", - подчеркнул Нетаньяху.

Израильский министр юстиции Ярив Левин назвал это решение "черным пятном в истории Франции". Министр обороны Исраэль Кац подчеркнул, что Израиль не позволит учредить палестинское государство, поскольку оно угрожает его безопасности.

Госсекретарь США Марко Рубио также осудил план Парижа. "Соединенные Штаты решительно отвергают план Эмманюэля Макрона по признанию палестинского государства на Генеральной ассамблее ООН", - написал он в Х, назвав это решение безрассудным, которое лишь "служит пропаганде ХАМАС и препятствует установлению мира". "Это пощечина жертвам событий 7 октября", - заявил глава Госдепа США.