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Макрон провел брифинг для лидеров ЕС после встречи с Трампом

© Deutsche Welle 26 февраля, 2025 16:29

Мир 0 комментариев

Scanpix/ CAP/MPI/RS ©RS/MPI/Capital Pictures

Президент Франции в режиме видеоконференции проинформировал лидеров ЕС об итогах переговоров с президентом США. Брифинг прошел в рамках подготовки к экстренному саммиту ЕС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в режиме видеоконференции проинформировал глав государств и правительств других стран Европейского Союза о результатах своей встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне. Как передает в среду, 26 февраля, агентство AFP со ссылкой на источники в Брюсселе, сессия продолжалась 30 минут, за ней последовал короткий обмен вопросами и ответами.

Глава Евросовета Антониу Кошта в соцсети X отметил, что брифинг состоялся в рамках работы по "тесной европейской координации" политических курсов. Сессия оказалась "очень полезной" для подготовки к экстренному саммиту глав государств и правительств стран ЕС в Брюсселе, на котором "мы примем решения о поддержке Украины и укреплении европейской обороны", написал Кошта.

По информации из Брюсселя, в видеоконференции принимали участие представители всех 27 стран ЕС. Германию представлял исполняющий обязанности канцлера Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Макрон - первый глава европейского государства, которого Трамп принял в Белом доме с начала второго президентского срока. Внешняя политика Вашингтона "вызывает серьезное беспокойство в ЕС", констатировало агентство dpa.

Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, включая отправку в эту страну миротворцев, заявил Макрон 24 февраля в Вашингтоне после переговоров с президентом Соединенных Штатов. В то же время для обеспечения перемирия необходимо "сильное" участие Вашингтона, подчеркнул Макрон.

Одновременно Трамп заявил о возможном прекращении войны в Украине в ближайшие недели. "Я думаю, мы сможем покончить с этим в течение нескольких недель. Если мы будем умны. Если не будем умны, это будет продолжаться, и мы будем продолжать терять молодых, красивых людей, которые не должны умирать. А мы этого не хотим", - отметил президент США.

Спецсессия Евросовета состоится 6 марта. Речь на встрече пойдет о долгосрочной безопасности Украины.

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