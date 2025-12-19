Макрон призывает к диалогу с Путиным, пока Европу не обскакал Трамп

«Либо в ходе текущих переговоров будет достигнут прочный мир, либо мы найдем способы возобновить диалог европейцев с Россией в условиях прозрачности и в сотрудничестве с Украиной. Тогда снова станет полезно поговорить с Владимиром Путиным», — сказал Макрон.

По его словам, европейские страны, как и Украина, заинтересованы в выработке формата для восстановления таких контактов. В противном случае, отметил французский президент, обсуждение будет вестись исключительно внутри ЕС, тогда как переговорщики будут напрямую взаимодействовать с российской стороной. «Это не лучший вариант», — подчеркнул он.

Как передает France24, Макрон также заявил, что европейским лидерам следует найти способы возобновить контакты с российским президентом «в ближайшие недели».

Французский президент ранее уже выступал с подобными инициативами. В июне, комментируя ситуацию на полях саммита НАТО в Гааге, Макрон заявлял, что Европа не может находиться в состоянии постоянной эскалации и бесконечного наращивания вооружений. По его словам, хотя европейским странам необходимо укреплять обороноспособность из-за разницы в уровне вооруженности с Россией, параллельно следует задумываться о будущей архитектуре безопасности и гарантиях стабильности на континенте.

Саммит Евросоюза проходит в Брюсселе 18–19 декабря.