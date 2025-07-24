Макрон подал в суд на женщину, назвавшую его жену мужчиной

Исковое заявление на 218 страницах подано в суд американского штата Делавэр, пишет AFP. В нем говорится, что Оуэнс распространяет «бредовый, клеветнический и притянутый за уши вымысел».

Оуэнс, у которой миллионы подписчиков в соцсетях, неоднократно заявляла, что Брижит Макрон когда-то сменила пол. Она также выпустила серию видео под названием «Превращение в Брижит».

Конспирологическая теория, циркулирующая в соцсетях уже много лет, гласит, что первая леди Франции родилась под именем Жан-Мишель Троньё (которое на самом деле носит ее брат). Эта теория ничем не подтверждена.

Би-би-си отправила Оуэнс запрос о комментарии по поводу иска.