Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Сентября Завтра: Vaira, Vairis, Vera
Доступность

Магазины мрут, как мухи на морозе: торговцы бьют тревогу

Редакция PRESS 17 сентября, 2025 14:06

Новости Латвии 0 комментариев

Piekaramā slēdzene koka ēku renovācijas centrā "Koka Rīga" Krāsotāju ielā.

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности, а также повышение налогов наносят серьёзный ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.

По словам торговцев, планируемый отказ от пониженной ставки НДС на продукты питания, резкое повышение акцизного налога, а также несоразмерные ограничения и административная нагрузка вынуждают повышать цены и способствуют росту доли теневой экономики на рынке табака и алкоголя.

Торговцы отмечают, что в Латвии сложилась парадоксальная ситуация: налоговая нагрузка выше, чем во многих странах региона, а контроль со стороны государства — недостаточный. В результате страна становится привлекательной для групп, занимающихся нелегальным производством и торговлей, тогда как легальные предприниматели теряют конкурентоспособность. Уже начался крах мелких звеньев в цепочке продовольственного обеспечения — магазины закрываются один за другим. Одновременно местные производители не выдерживают конкуренции с глобальными компаниями — это наглядно показывают последние проблемы среди национальных пивоваров. Продолжает расти объём импортного алкоголя, тогда как объёмы производства алкоголя в Латвии снижаются.

«Ситуация становится критической. Легальные торговцы страдают, продолжается вынужденная концентрация в торговом секторе. Уничтожается как разнообразие торговых точек, так и ассортимент продуктов питания. Жители выбирают более дешёвые импортные товары, а в категории подакцизных товаров — небезопасную продукцию. Государство фактически само стимулирует развитие нелегального рынка», — подчёркивает президент LTA. — «Государство ежегодно теряет десятки миллионов евро недополученных налоговых поступлений. При этом забывается, что малые и местные предприятия являются основой стабильности страны и её обороноспособности».

Торговцы подчёркивают, что в Латвии сложилась парадоксальная ситуация: налоговая нагрузка выше, чем во многих странах региона, ограничения жёстче, чем в ведущих странах Европейского союза. В результате легальные предприниматели теряют конкурентоспособность, Латвия лишается национальных компаний и становится привлекательной для нелегальных производственных и торговых группировок

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:40 17.09.2025
Министр экономику защищает снижение возраста деревье для вырубки
Bitnews.lv 17 минут назад
Ратниекс изгонит российские товары из павильона Центрального рыка
Bitnews.lv 40 минут назад
В Латгалии курьер обманом забрал у пенсионеров 14 000 евро
Bitnews.lv 56 минут назад
ISW: Кремль усиливает угрозы в адрес стран НАТО
Bitnews.lv 1 час назад
До 1 ноября нужно очистить дымоходы
Bitnews.lv 1 час назад
Eurostat: Латвия в августе обогнала ЕС и еврозону по уровню инфляции
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: каждый второй «дизель» не пройдет техосмотр в 2026 году
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: жёлтая угроза
Sfera.lv 2 часа назад

Для соблюдения норм госязыка на рынке Ратниекс обещает разработать меморандум доброй воли

Важно 14:21

Важно 0 комментариев

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

Читать
Загрузка

Комиссия по этике… закрывается! Что, даже первого заседания с Лангой не будет?

Важно 14:12

Важно 0 комментариев

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

Читать

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы

Важно 14:04

Важно 0 комментариев

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Читать

Врач из Даугавпилса покорил Арарат в майке с эмблемой родной больницы

Для настроения 13:58

Для настроения 0 комментариев

Врач-нарколог Даугавпилсской региональной больницы Язеп Корсак покорил одну из самых легендарных вершин мира - гору Арарат высотой 5137 метров над уровнем моря, сообщает портал Grani.lv.

Врач-нарколог Даугавпилсской региональной больницы Язеп Корсак покорил одну из самых легендарных вершин мира - гору Арарат высотой 5137 метров над уровнем моря, сообщает портал Grani.lv.

Читать

Латвия передала Украине вторую партию БТР Patria

Важно 13:19

Важно 0 комментариев

Министерство обороны Латвии объявило о передаче Украине второй партии колесных бронетранспортеров Patria 6x6. Машины собраны в Валмиере на заводе совместного предприятия Defense Partnership Latvia, созданного финской группой Patria и латвийской компанией Unitruck.

Министерство обороны Латвии объявило о передаче Украине второй партии колесных бронетранспортеров Patria 6x6. Машины собраны в Валмиере на заводе совместного предприятия Defense Partnership Latvia, созданного финской группой Patria и латвийской компанией Unitruck.

Читать

В августе Латвия выбилась в пятерку лидеров по инфляции в ЕС

Новости Латвии 13:19

Новости Латвии 0 комментариев

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

Читать