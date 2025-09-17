Магазины мрут, как мухи на морозе: торговцы бьют тревогу

По словам торговцев, планируемый отказ от пониженной ставки НДС на продукты питания, резкое повышение акцизного налога, а также несоразмерные ограничения и административная нагрузка вынуждают повышать цены и способствуют росту доли теневой экономики на рынке табака и алкоголя.

Торговцы отмечают, что в Латвии сложилась парадоксальная ситуация: налоговая нагрузка выше, чем во многих странах региона, а контроль со стороны государства — недостаточный. В результате страна становится привлекательной для групп, занимающихся нелегальным производством и торговлей, тогда как легальные предприниматели теряют конкурентоспособность. Уже начался крах мелких звеньев в цепочке продовольственного обеспечения — магазины закрываются один за другим. Одновременно местные производители не выдерживают конкуренции с глобальными компаниями — это наглядно показывают последние проблемы среди национальных пивоваров. Продолжает расти объём импортного алкоголя, тогда как объёмы производства алкоголя в Латвии снижаются.

«Ситуация становится критической. Легальные торговцы страдают, продолжается вынужденная концентрация в торговом секторе. Уничтожается как разнообразие торговых точек, так и ассортимент продуктов питания. Жители выбирают более дешёвые импортные товары, а в категории подакцизных товаров — небезопасную продукцию. Государство фактически само стимулирует развитие нелегального рынка», — подчёркивает президент LTA. — «Государство ежегодно теряет десятки миллионов евро недополученных налоговых поступлений. При этом забывается, что малые и местные предприятия являются основой стабильности страны и её обороноспособности».

