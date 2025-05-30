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Мадона приняла в мае три месячных нормы осадков. Размыты дороги, подтоплены поля

Редакция PRESS 30 мая, 2025 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

В Мадонском крае после проливных дождей размыты дороги, подтоплены поля и сады. Для снижения угрозы наводнений Ливанская районная администрация обратилась к владельцам местных малых гидроэлектростанций с просьбой открыть шлюзы на реке Дубна до минимального уровня водохранилища.

В пятницу утром в Латгалии, Селии и в центральной и восточной частях Видземе прошли сильные дожди с грозами. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), после осадков уровень воды в реках резко поднялся.

За последние сутки максимальное количество осадков зафиксировано в Даугавпилсе — 38 мм, что составляет 62% месячной нормы. В Алуксне выпало 28,2 мм, в Резекне — 26,4 мм, в Зосенах — 21,5 мм. Также сильные дожди прошли в Екабпилсе, Мадоне и Гулбене — здесь за сутки выпало от 15 до 18 мм осадков.

С начала мая больше всего осадков  вылилось в Мадонском крае — 193,8 мм, что превышает 339% нормы.

Резкий подъём воды наблюдается в реках Педедзе, Огре, а также в Вайдаве  и Тирзе. В притоке Дубны, реке Оше, уровень воды со среды поднялся примерно на метр. Повышение уровня продолжается и в реках Дубна, Айвексте и Даугаве.

После дождей в Латгалии затоплены посевы и огороды. Жители сообщают о значительных потерях урожая, однако оценка ущерба пока затруднена. LVĢMC предупреждает, что в ближайшие дни в восточных районах уровень воды может продолжить расти, что приведёт к затоплению более обширных территорий.

В Мадонском крае в Мэтриенской волости из-за повреждений участок дороги  Мурниеки — Гайгалиеши закрыт для движения автомобилей.  Местные власти призывают водителей быть осторожными. По данным метеорологов, этот май в Мадоне стал самым дождливым за всю историю наблюдений.

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Франция запретит курение в парках, на пляжах и в школьных зонах с июля

Мир 22:01

Мир 0 комментариев

Франция с 1 июля вводит запрет на курение в местах встреч молодежи, включая пляжи, парки и спортивные сооружения. чтобы искоренить эту вредную привычку и сделать ее менее привлекательной. Об этом сообщает Politico. 

Франция с 1 июля вводит запрет на курение в местах встреч молодежи, включая пляжи, парки и спортивные сооружения. чтобы искоренить эту вредную привычку и сделать ее менее привлекательной. Об этом сообщает Politico. 

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На рынках — первая местная клубника. Цены до 20 евро за килограмм

Для настроения 21:49

Для настроения 0 комментариев

На рынках появилась первая латвийская клубника, и в ближайшее время ее будет все больше. Производители отмечают, что в этом году сезон начался немного позже — одной из причин стала холодная весна. После Лиго урожай увеличится, и тогда цены могут снизиться, рассказывает Служба новостей Латвийского радио.
 

На рынках появилась первая латвийская клубника, и в ближайшее время ее будет все больше. Производители отмечают, что в этом году сезон начался немного позже — одной из причин стала холодная весна. После Лиго урожай увеличится, и тогда цены могут снизиться, рассказывает Служба новостей Латвийского радио.
 

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В Беларуси стало меньше картошки. Ее разрешили экспортировать из ЕС

Мир 21:39

Мир 0 комментариев

В Беларуси в этом году стало заметно меньше картофеля, его минимальная стоимость увеличилась с 95 копеек до 1 рубля 10 копеек за кг (0,3-0,4 евро). Цена же крупного и не испорченного в магазинах могла достигать 4-5 руб. за кг (1,1-1,4 евро). Для Беларуси это существенное подорожание, отмечает Би-Би-си. 

В Беларуси в этом году стало заметно меньше картофеля, его минимальная стоимость увеличилась с 95 копеек до 1 рубля 10 копеек за кг (0,3-0,4 евро). Цена же крупного и не испорченного в магазинах могла достигать 4-5 руб. за кг (1,1-1,4 евро). Для Беларуси это существенное подорожание, отмечает Би-Би-си. 

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В школах закончился учебный год. Первый без права переписки

Новости Латвии 21:26

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу в школах по всей Латвии завершился учебный год:ученики получили свои табели и отправились на летние каникулы. Однако для некоторых лето начнётся с "летних работ" — дополнительного обучения из-за слабых результатов. Этот учебный год стал первым, когда в стране была внедрена новая система оценивания. Одно из главных новшеств — запрет на переписывание контрольных работ, отмечает LSM. 

В пятницу в школах по всей Латвии завершился учебный год:ученики получили свои табели и отправились на летние каникулы. Однако для некоторых лето начнётся с "летних работ" — дополнительного обучения из-за слабых результатов. Этот учебный год стал первым, когда в стране была внедрена новая система оценивания. Одно из главных новшеств — запрет на переписывание контрольных работ, отмечает LSM. 

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В Финляндии завершили предварительное расследование по делу танкера, порвавшего якорем эстоно-финский энергокабель

Мир 21:07

Мир 0 комментариев

Центральная криминальная полиция Финляндии завершила предварительное расследование по делу судна Eagle S, подозреваемого в умышленном повреждении подводных электрокабелей между Финляндией и Эстонией. Материалы дела переданы в прокуратуру, сообщает Yle.

Центральная криминальная полиция Финляндии завершила предварительное расследование по делу судна Eagle S, подозреваемого в умышленном повреждении подводных электрокабелей между Финляндией и Эстонией. Материалы дела переданы в прокуратуру, сообщает Yle.

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Делегация РФ поедет в Стамбул без публикации «меморандума»

Мир 20:35

Мир 0 комментариев

Российская делегация с утра 2 июня будет готова к продолжению переговоров с Украиной в Стамбуле, однако своего "меморандума" о прекращении огня обнародовать не будет, сообщает dw.com со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Песков.

Российская делегация с утра 2 июня будет готова к продолжению переговоров с Украиной в Стамбуле, однако своего "меморандума" о прекращении огня обнародовать не будет, сообщает dw.com со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Песков.

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1 июня в Риге пройдёт веломарафон Toyota: опять перекроют центр города

Важно 20:23

Важно 0 комментариев

В воскресенье, 1 июня, в столице Латвии состоится веломарафон Toyota, который принесёт с собой серьёзные изменения в транспортной системе города. Некоторые улицы в центре Риги будут перекрыты, а привычные парковочные места — недоступны. Жителям и гостям столицы, планирующим поездку на автомобиле, рекомендуется заранее спланировать маршрут и запастись терпением. Об этом сообщает программа «Сегодня вечером» на LSM+

В воскресенье, 1 июня, в столице Латвии состоится веломарафон Toyota, который принесёт с собой серьёзные изменения в транспортной системе города. Некоторые улицы в центре Риги будут перекрыты, а привычные парковочные места — недоступны. Жителям и гостям столицы, планирующим поездку на автомобиле, рекомендуется заранее спланировать маршрут и запастись терпением. Об этом сообщает программа «Сегодня вечером» на LSM+

Читать