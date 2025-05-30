Мадона приняла в мае три месячных нормы осадков. Размыты дороги, подтоплены поля

В пятницу утром в Латгалии, Селии и в центральной и восточной частях Видземе прошли сильные дожди с грозами. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), после осадков уровень воды в реках резко поднялся.

За последние сутки максимальное количество осадков зафиксировано в Даугавпилсе — 38 мм, что составляет 62% месячной нормы. В Алуксне выпало 28,2 мм, в Резекне — 26,4 мм, в Зосенах — 21,5 мм. Также сильные дожди прошли в Екабпилсе, Мадоне и Гулбене — здесь за сутки выпало от 15 до 18 мм осадков.

С начала мая больше всего осадков вылилось в Мадонском крае — 193,8 мм, что превышает 339% нормы.

Резкий подъём воды наблюдается в реках Педедзе, Огре, а также в Вайдаве и Тирзе. В притоке Дубны, реке Оше, уровень воды со среды поднялся примерно на метр. Повышение уровня продолжается и в реках Дубна, Айвексте и Даугаве.

После дождей в Латгалии затоплены посевы и огороды. Жители сообщают о значительных потерях урожая, однако оценка ущерба пока затруднена. LVĢMC предупреждает, что в ближайшие дни в восточных районах уровень воды может продолжить расти, что приведёт к затоплению более обширных территорий.

В Мадонском крае в Мэтриенской волости из-за повреждений участок дороги Мурниеки — Гайгалиеши закрыт для движения автомобилей. Местные власти призывают водителей быть осторожными. По данным метеорологов, этот май в Мадоне стал самым дождливым за всю историю наблюдений.