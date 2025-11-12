«Если бить торговцев штрафами, пострадают местные производители»: Данусевич о Maxima

По его словам, любые издержки бизнеса в итоге перекладываются на потребителя. Более того, жёсткие решения против торговых сетей могут привести к тому, что компании начнут сокращать число поставщиков, чтобы минимизировать риск нарушений. Данусевич считает, что под надзором Конкурентного совета останется всё меньше участников цепочки поставок.

«Если бить по торговцам штрафами, они будут просто избегать сложных контрактов. В итоге пострадают местные производители», — отметил Данусевич. Сельские магазины, по наблюдениям представителя объединения «Земниеку саэйма» Мартиньша Тронса, часто продают продукты дешевле, чем крупные сети даже во время акций. Он привёл пример: «Недавно гречка и макароны по акции в Maxima стоили дороже, чем в обычном сельском магазине».

Конкурентный совет оштрафовал Maxima Latvija за нарушение закона о запрете недобросовестной торговой практики. Компания категорически не согласна с решением и уже заявила, что будет оспаривать его в суде.