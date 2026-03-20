Любовь без встреч: миллениалы массово выбирают отношения только онлайн

Редакция PRESS 20 марта, 2026 13:10

Всюду жизнь 0 комментариев

Знакомства без свиданий, отношения без встреч и чувства — через экран. Звучит странно, но для многих это уже новая норма.

По данным опроса среди миллениалов, более половины готовы к отношениям, которые вообще не переходят в реальную жизнь. А часть признаётся — им такой формат даже удобнее.

У этого явления уже появилось название — «телесексуальность». Речь о людях, для которых романтика и близость происходят в первую очередь онлайн.

И это не про отказ от любви.

Скорее про то, как она меняется.

После рабочего дня, забитого задачами и встречами, идея ехать через город, поддерживать разговор и тратить энергию на офлайн-знакомство кажется многим слишком тяжёлой. Гораздо проще открыть чат.

Кто-то переписывается вечером вместо свидания.
Кто-то обсуждает личное в мессенджере — и признаётся, что так даже легче говорить о важном.
А кто-то строит полноценные отношения, ни разу не встретившись.

Около трети признаются: живое общение их утомляет.
А почти две трети говорят, что онлайн им проще открыться.

В итоге получается новая модель.

Связь остаётся — но без логистики, без лишнего стресса и с возможностью в любой момент «поставить на паузу».

Для одних это звучит как что-то холодное и отстранённое.
Для других — как единственный способ вписать личную жизнь в перегруженный график.

Похоже, любовь, как и работа, тихо перешла в удалённый режим.
 

Комментарии (0)

Главные новости

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Загрузка

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Новости Латвии 17:06

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Мир 16:58

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

