Любовь без встреч: миллениалы массово выбирают отношения только онлайн

По данным опроса среди миллениалов, более половины готовы к отношениям, которые вообще не переходят в реальную жизнь. А часть признаётся — им такой формат даже удобнее.
У этого явления уже появилось название — «телесексуальность». Речь о людях, для которых романтика и близость происходят в первую очередь онлайн.
И это не про отказ от любви.
Скорее про то, как она меняется.
После рабочего дня, забитого задачами и встречами, идея ехать через город, поддерживать разговор и тратить энергию на офлайн-знакомство кажется многим слишком тяжёлой. Гораздо проще открыть чат.
Кто-то переписывается вечером вместо свидания.
Кто-то обсуждает личное в мессенджере — и признаётся, что так даже легче говорить о важном.
А кто-то строит полноценные отношения, ни разу не встретившись.
Около трети признаются: живое общение их утомляет.
А почти две трети говорят, что онлайн им проще открыться.
В итоге получается новая модель.
Связь остаётся — но без логистики, без лишнего стресса и с возможностью в любой момент «поставить на паузу».
Для одних это звучит как что-то холодное и отстранённое.
Для других — как единственный способ вписать личную жизнь в перегруженный график.
Похоже, любовь, как и работа, тихо перешла в удалённый режим.