Любовь без встреч: миллениалы массово выбирают отношения только онлайн

По данным опроса среди миллениалов, более половины готовы к отношениям, которые вообще не переходят в реальную жизнь. А часть признаётся — им такой формат даже удобнее.

У этого явления уже появилось название — «телесексуальность». Речь о людях, для которых романтика и близость происходят в первую очередь онлайн.

И это не про отказ от любви.

Скорее про то, как она меняется.

После рабочего дня, забитого задачами и встречами, идея ехать через город, поддерживать разговор и тратить энергию на офлайн-знакомство кажется многим слишком тяжёлой. Гораздо проще открыть чат.

Кто-то переписывается вечером вместо свидания.

Кто-то обсуждает личное в мессенджере — и признаётся, что так даже легче говорить о важном.

А кто-то строит полноценные отношения, ни разу не встретившись.

Около трети признаются: живое общение их утомляет.

А почти две трети говорят, что онлайн им проще открыться.

В итоге получается новая модель.

Связь остаётся — но без логистики, без лишнего стресса и с возможностью в любой момент «поставить на паузу».

Для одних это звучит как что-то холодное и отстранённое.

Для других — как единственный способ вписать личную жизнь в перегруженный график.

Похоже, любовь, как и работа, тихо перешла в удалённый режим.

