Отмена требования по примеси биотоплива не гарантирует снижения цен на топливо: Министерство климата и энергетики

Отмена примеси биотоплива не обяжет торговцев снизить цены на на АЗС на определенную сумму, как это произошло бы, например, в случае снижения ставки акциза, когда конечный платеж покупателя автоматически стал бы меньше.

Это связано с тем, что торговцы топливом заключают контракты на закупку биотоплива, и перезаключение или расторжение этих контрактов может привести к дополнительным расходам, включая штрафы. Поэтому потенциальное влияние на конечную цену не будет ни немедленным, ни однозначным, прогнозируют в министерстве.

В МКЭ добавили, что на цену дизельного топлива в основном влияет акциз. В то же время по сравнению с ценами на топливо в странах Балтии в Латвии доля платы за хранение запасов нефти пропорционально самая высокая по сравнению с другими компонентами, включая налог на добавленную стоимость (НДС), акциз, цену топлива.

При определенных сценариях дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке отказ от примеси биотоплива может даже привести к удорожанию конечного продукта, а не к его удешевлению.

Кроме того, любые изменения в этой области следует рассматривать в более широком контексте энергетической безопасности и диверсификации транспортной энергии. Цель закона о транспортной энергии - снизить зависимость от импорта ископаемого топлива и способствовать развитию местных альтернативных видов топлива в Латвии.

В настоящее время проводится оценка различных возможных решений по стабилизации цен на топливо. Министерство экономики в сотрудничестве с Банком Латвии, МКЭ и Министерством финансов оценивает возможные действия по смягчению потенциально негативного влияния ближневосточного конфликта на экономику Латвии. Ведомства анализируют, какие механизмы или их комбинация могут быть более эффективными для стабилизации розничных цен на топливо, например, изменение акцизов, использование резерва нефтепродуктов, усиление надзора.