Отмена требования по примеси биотоплива не гарантирует снижения цен на топливо: Министерство климата и энергетики

Редакция PRESS 20 марта, 2026 14:25

Новости Латвии

LETA

В нынешней рыночной ситуации отмена требования о добавке биотоплива сама по себе не гарантирует снижения цен на топливо, заявили агентству ЛЕТА в Министерстве климата и энергетики (МКЭ), комментируя возможные решения по снижению цен.

Отмена примеси биотоплива не обяжет торговцев снизить цены на на АЗС на определенную сумму, как это произошло бы, например, в случае снижения ставки акциза, когда конечный платеж покупателя автоматически стал бы меньше.

Это связано с тем, что торговцы топливом заключают контракты на закупку биотоплива, и перезаключение или расторжение этих контрактов может привести к дополнительным расходам, включая штрафы. Поэтому потенциальное влияние на конечную цену не будет ни немедленным, ни однозначным, прогнозируют в министерстве.

В МКЭ добавили, что на цену дизельного топлива в основном влияет акциз. В то же время по сравнению с ценами на топливо в странах Балтии в Латвии доля платы за хранение запасов нефти пропорционально самая высокая по сравнению с другими компонентами, включая налог на добавленную стоимость (НДС), акциз, цену топлива.

При определенных сценариях дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке отказ от примеси биотоплива может даже привести к удорожанию конечного продукта, а не к его удешевлению.

Кроме того, любые изменения в этой области следует рассматривать в более широком контексте энергетической безопасности и диверсификации транспортной энергии. Цель закона о транспортной энергии - снизить зависимость от импорта ископаемого топлива и способствовать развитию местных альтернативных видов топлива в Латвии.

В настоящее время проводится оценка различных возможных решений по стабилизации цен на топливо. Министерство экономики в сотрудничестве с Банком Латвии, МКЭ и Министерством финансов оценивает возможные действия по смягчению потенциально негативного влияния ближневосточного конфликта на экономику Латвии. Ведомства анализируют, какие механизмы или их комбинация могут быть более эффективными для стабилизации розничных цен на топливо, например, изменение акцизов, использование резерва нефтепродуктов, усиление надзора.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

