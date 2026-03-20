Получи огород и обеспечь семью овощами и фруктами на весь год

Новости партнеров Редакция PRESS 20 марта, 2026 14:10

Новости партнеров

Как известно, в послевоенные годы XX века весь мир столкнулся с проблемой голода. Советский ученый-овощевод Виталий Эдельштейн подсчитал, что для одного человека в год нужно примерно 500 кг свежих овощей. Для того чтобы вырастить такое их количество, нужно как минимум 125 кв. м пахотной земли. Эта цифра была умножена на так называемый коэффициент семейности, который в 1949 году составлял 4,3 человека, - получилось 537 кв. м. Именно столько земли нужно было, чтобы обеспечить овощами семью из 4-5 человек. К тому же на участке нужен был небольшой садовый домик или сарай, поэтому цифру было решено округлить до 600 кв. м. Эти шесть соток впоследствии массово и выделялись семьям.

В XXI веке человечество столкнулось с новыми испытаниями – пандемией, войнами, в связи с чем за последние 6 лет инфляция достигла ранее невиданного размера, а стоимость продуктов питания и энергоресурсов выросла многократно, что сильно сказалось на покупательной способности населения.

Церковь – это место, куда человек приходит не только помолиться и поблагодарить Господа Бога за данные ему мирские блага, но и попросить о помощи в трудной и порой, казалось бы, нерешаемой ситуации.

В 2026 году православный храм Пресвятой Троицы города Алуксне в рамках помощи оказавшимся в трудной ситуации людям выделяет в пользование огородные участки, находящиеся в городе Алуксне в кооперативах Sīļi-1 и KALNADRUVAS.

Получение в пользование участков позволит семьям самостоятельно, с минимальными затратами вырастить и собрать урожай экологически чистых овощей и фруктов.

В рамках данной программы помощи храм предлагает всем желающим – малообеспеченным, нуждающимся, семьям и людям, в одиночестве воспитывающим детей, – подать заявку на присвоение им в пользование огородного участка в городе Алуксне.

Храм приглашает подавать заявку не только людей из региона города Алуксне, но также и из других регионов Латвии.

Ввиду того, что количество огородных участков ограничено, просьба присылать заявки с описанием своей ситуации на э-почту: pareizticigo.draudze@inbox.lv. Или звоните по тел. 28289558.

Православный храм Пресвятой Троицы города Алуксне напоминает, что жизнь храма и прихода, сохранение культурно-исторических и духовных ценностей, а также помощь нуждающимся обеспечиваются в большей мере благодаря полученным пожертвованиям, поэтому храм просит всех, у кого есть возможность, жертвовать по указанным в баннере реквизитам.

 

“Alūksnes Svētās Trijādības pareizticīgo draudze”

vienotajs reg. Nr90000291674

juridiskā adrese: Helēnas iela 56, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.

Norēķiņu konts LV 54HABA0551060053588

Телефоны для пожертвований:

(1,50 euro )  90203920

(5,00 euro)  90204115

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать
Загрузка

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Читать

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Читать