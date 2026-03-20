Получи огород и обеспечь семью овощами и фруктами на весь год Новости партнеров Редакция PRESS 20 марта, 2026 14:10 Новости партнеров

Как известно, в послевоенные годы XX века весь мир столкнулся с проблемой голода. Советский ученый-овощевод Виталий Эдельштейн подсчитал, что для одного человека в год нужно примерно 500 кг свежих овощей. Для того чтобы вырастить такое их количество, нужно как минимум 125 кв. м пахотной земли. Эта цифра была умножена на так называемый коэффициент семейности, который в 1949 году составлял 4,3 человека, - получилось 537 кв. м. Именно столько земли нужно было, чтобы обеспечить овощами семью из 4-5 человек. К тому же на участке нужен был небольшой садовый домик или сарай, поэтому цифру было решено округлить до 600 кв. м. Эти шесть соток впоследствии массово и выделялись семьям.

В XXI веке человечество столкнулось с новыми испытаниями – пандемией, войнами, в связи с чем за последние 6 лет инфляция достигла ранее невиданного размера, а стоимость продуктов питания и энергоресурсов выросла многократно, что сильно сказалось на покупательной способности населения.

Церковь – это место, куда человек приходит не только помолиться и поблагодарить Господа Бога за данные ему мирские блага, но и попросить о помощи в трудной и порой, казалось бы, нерешаемой ситуации.

В 2026 году православный храм Пресвятой Троицы города Алуксне в рамках помощи оказавшимся в трудной ситуации людям выделяет в пользование огородные участки, находящиеся в городе Алуксне в кооперативах Sīļi-1 и KALNADRUVAS.

Получение в пользование участков позволит семьям самостоятельно, с минимальными затратами вырастить и собрать урожай экологически чистых овощей и фруктов.

В рамках данной программы помощи храм предлагает всем желающим – малообеспеченным, нуждающимся, семьям и людям, в одиночестве воспитывающим детей, – подать заявку на присвоение им в пользование огородного участка в городе Алуксне.

Храм приглашает подавать заявку не только людей из региона города Алуксне, но также и из других регионов Латвии.

Ввиду того, что количество огородных участков ограничено, просьба присылать заявки с описанием своей ситуации на э-почту: pareizticigo.draudze@inbox.lv. Или звоните по тел. 28289558.

Православный храм Пресвятой Троицы города Алуксне напоминает, что жизнь храма и прихода, сохранение культурно-исторических и духовных ценностей, а также помощь нуждающимся обеспечиваются в большей мере благодаря полученным пожертвованиям, поэтому храм просит всех, у кого есть возможность, жертвовать по указанным в баннере реквизитам.

“Alūksnes Svētās Trijādības pareizticīgo draudze”

vienotajs reg. Nr90000291674

juridiskā adrese: Helēnas iela 56, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.

Norēķiņu konts LV 54HABA0551060053588

Телефоны для пожертвований:

(1,50 euro ) 90203920

(5,00 euro) 90204115