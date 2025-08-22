Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 26. Августа Завтра: Bronislava, Bronislavs, Natalija, Talija
Доступность

Любители спорта пробегают ночной полумарафон BTA по ночному Елгаве

Редакция PRESS 22 августа, 2025 14:45

Спорт 0 комментариев

Более четырех тысяч жителей Елгавы и гостей города откликнулись на призыв страховой компании «BTA Baltic Insurance Company» (далее – BTA) пробежать ночную Елгаву, приняв участие в пятницу вечером в BTA Jelgavas Nakts Pusmaratons. Участники ежегодного забега могли выбрать дистанцию в 1,6 км, 5 км, 10 км или полумарафон, который пролегал по улицам города и живописным местам.

В полумарафоне BTA Jelgavas Nakts приняли участие 4027 бегунов, что на 10% больше, чем в предыдущем году, что подтверждает высокий интерес общества к таким мероприятиям, пропагандирующим активный образ жизни. Всем участникам мероприятия BTA подарила страхование от несчастных случаев, чтобы каждый был защищен во время ночного забега.

Первыми на трассу вышли участники забега на милю. Это происходило без контроля времени, поэтому бегуны на длинные дистанции использовали это для разминки. За ними последовал традиционный азартный детский забег, после которого маленькие активисты повеселились на пенной вечеринке. Кульминацией мероприятия стали полумарафон, 5- и 10-километровые дистанции.

В полумарафоне среди мужчин победил Дмитрий Серьогин из команды BALTAIS/SK BULTA, на дистанции 5 км самым быстрым был Рудольфс Ванадзиньш из SK METROONS, а в забеге на 10 км победил Лаурис Лапса из команды SK Tērauds.

В женском забеге на полумарафонскую дистанцию быстрее всех бежала представительница Литвы Лина Кирилука из команды FOLKMAŅI, на дистанции 5 км – Сибилла Ванадзина из SK METROONS, а на дистанции 10 км – Марта Луизе Петерсоне из Matisons Runner's Club.

«BTA Jelgavas Nakts Pusmaratons» уже стал традицией, которая собирает тысячи активных людей со всей Латвии и за ее пределами – как опытных бегунов, так и тех, кто бежит впервые. Большое спасибо организаторам, волонтерам, спонсорам, сотрудникам муниципальных учреждений и, конечно же, бегунам! Без них это мероприятие было бы невозможно. Я верю, что ночной полумарафон останется в памяти каждого участника – как вызов, как победа, как прекрасный момент в сердце Елгавы, который приглашает вернуться в наш город», — поблагодарил организаторов и участников мероприятия председатель Jelgava City Council Mārtiņš Daģis.

«Активный образ жизни абсолютно необходим человеку для поддержания здоровья. Тренировки, участие в спортивных мероприятиях приветствуются, и мы очень рады большому количеству посетителей ночного полумарафона BTA Jelgava. Однако бег – не единственный путь к здоровому образу жизни. Это начинается с повседневных решений – ходить в магазин пешком, а не ездить на машине, подниматься по лестнице, а не пользоваться лифтом, даже если это означает попотеть на кухне, готовя ужин. Важно двигаться, и именно к этому я призываю всех жителей Латвии», – подчеркнул исполнительный директор по продажам BTA Латвия Иварс Графс.

BTA поддерживает многие спортивные мероприятия и команды, чтобы сделать спорт более доступным для жителей. Совсем недавно BTA запустила кампанию активного образа жизни «Двигайся, двигайся, чтобы хорошо себя чувствовать!», направленную на мотивацию общества больше двигаться и улучшать качество жизни. Недостаток физической активности в Латвии является серьезной проблемой – только 9% населения регулярно занимаются спортом, при этом почти половина жителей проводят свое свободное время без движения. В рамках кампании реализуется ряд инициатив, которые побуждают людей вести активный и здоровый образ жизни. В «разгоне» населения участвуют энтузиасты активного образа жизни, которые делятся своим опытом, вдохновляя широкую общественность стать более активной. Цель этой инициативы – способствовать формированию долгосрочных привычек для более здорового образа жизни.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:20 27.08.2025
Погода: станет теплее
Sfera.lv 4 часа назад
Минные поля в Украине больше, чем Англия
Bitnews.lv 6 часов назад
Торф тоже утонул. Просят ввести ЧС
Bitnews.lv 7 часов назад
Эстония: миллион евро инвестиций пустили на ветер
Sfera.lv 9 часов назад
Reuters: США предлагали Москве сделки в обмен на мирное соглашение с Украиной
Bitnews.lv 9 часов назад
Литва: большая мечта и поиск компромисов
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: иностранцам не рады, и деньги их не нужны
Sfera.lv 12 часов назад
Эстония: молодёжь почему-то верит вакцинам и ИИ
Sfera.lv 14 часов назад

Эстония планирует закупить пять поездов для «Rail Baltica», Литва — четыре, Латвия — только три

Важно 21:49

Важно 0 комментариев

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Читать
Загрузка

Politico: возвращение болот как оборонного щита Европы

Важно 21:48

Важно 0 комментариев

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

Читать

Германия и Бельгия против конфискации замороженных активов России

Мир 21:47

Мир 0 комментариев

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

Читать

Трамп хочет ввести санкции против ряда стран Евросоюза: ограничивают свободу слова в Интернете

Важно 21:47

Важно 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Читать

К нам не залетал, тогда как, Холмс? Откуда украинский дрон залетел в Эстонию?

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

Читать

Что нужно знать, если ребёнок летом работал, но теперь возвращается к учёбе? Поясняет Служба госдоходов (VID)

Новости Латвии 21:09

Новости Латвии 0 комментариев

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

Читать

Россия перечислила Латвии 13 млн евро на пенсии и пособия гражданам России (ДОПОЛНЕНО)

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

Читать