Любители спорта пробегают ночной полумарафон BTA по ночному Елгаве

В полумарафоне BTA Jelgavas Nakts приняли участие 4027 бегунов, что на 10% больше, чем в предыдущем году, что подтверждает высокий интерес общества к таким мероприятиям, пропагандирующим активный образ жизни. Всем участникам мероприятия BTA подарила страхование от несчастных случаев, чтобы каждый был защищен во время ночного забега.

Первыми на трассу вышли участники забега на милю. Это происходило без контроля времени, поэтому бегуны на длинные дистанции использовали это для разминки. За ними последовал традиционный азартный детский забег, после которого маленькие активисты повеселились на пенной вечеринке. Кульминацией мероприятия стали полумарафон, 5- и 10-километровые дистанции.

В полумарафоне среди мужчин победил Дмитрий Серьогин из команды BALTAIS/SK BULTA, на дистанции 5 км самым быстрым был Рудольфс Ванадзиньш из SK METROONS, а в забеге на 10 км победил Лаурис Лапса из команды SK Tērauds.

В женском забеге на полумарафонскую дистанцию быстрее всех бежала представительница Литвы Лина Кирилука из команды FOLKMAŅI, на дистанции 5 км – Сибилла Ванадзина из SK METROONS, а на дистанции 10 км – Марта Луизе Петерсоне из Matisons Runner's Club.

«BTA Jelgavas Nakts Pusmaratons» уже стал традицией, которая собирает тысячи активных людей со всей Латвии и за ее пределами – как опытных бегунов, так и тех, кто бежит впервые. Большое спасибо организаторам, волонтерам, спонсорам, сотрудникам муниципальных учреждений и, конечно же, бегунам! Без них это мероприятие было бы невозможно. Я верю, что ночной полумарафон останется в памяти каждого участника – как вызов, как победа, как прекрасный момент в сердце Елгавы, который приглашает вернуться в наш город», — поблагодарил организаторов и участников мероприятия председатель Jelgava City Council Mārtiņš Daģis.

«Активный образ жизни абсолютно необходим человеку для поддержания здоровья. Тренировки, участие в спортивных мероприятиях приветствуются, и мы очень рады большому количеству посетителей ночного полумарафона BTA Jelgava. Однако бег – не единственный путь к здоровому образу жизни. Это начинается с повседневных решений – ходить в магазин пешком, а не ездить на машине, подниматься по лестнице, а не пользоваться лифтом, даже если это означает попотеть на кухне, готовя ужин. Важно двигаться, и именно к этому я призываю всех жителей Латвии», – подчеркнул исполнительный директор по продажам BTA Латвия Иварс Графс.

BTA поддерживает многие спортивные мероприятия и команды, чтобы сделать спорт более доступным для жителей. Совсем недавно BTA запустила кампанию активного образа жизни «Двигайся, двигайся, чтобы хорошо себя чувствовать!», направленную на мотивацию общества больше двигаться и улучшать качество жизни. Недостаток физической активности в Латвии является серьезной проблемой – только 9% населения регулярно занимаются спортом, при этом почти половина жителей проводят свое свободное время без движения. В рамках кампании реализуется ряд инициатив, которые побуждают людей вести активный и здоровый образ жизни. В «разгоне» населения участвуют энтузиасты активного образа жизни, которые делятся своим опытом, вдохновляя широкую общественность стать более активной. Цель этой инициативы – способствовать формированию долгосрочных привычек для более здорового образа жизни.