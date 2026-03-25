Любители березового и кленового сока могут готовить банки: весна стартовала резко

И это чувствуется не только по солнцу.

Уже пошёл сок. Причём сразу у двух «весенних фаворитов» — берёзы и клена. Для тех, кто знает, это почти сигнал: пора доставать банки.

По словам специалистов, нынешняя зима была необычной, но для растений даже полезной. Снежный покров защитил их от холода, а сами морозы помогли сократить болезни и вредителей.

Но есть нюанс. Весеннее солнце может быть опаснее мороза. Если земля ещё промёрзшая, а солнце уже греет, растения теряют влагу и буквально высыхают — особенно хвойные и вечнозелёные.

Зато для сока — идеальные условия.

Главное — перепады температуры между днём и ночью. Именно они «запускают» движение сока в деревьях. У клена процесс уже может идти — особенно на солнечной стороне.

Но тут важный момент, о котором мало кто задумывается.

Сверлить ствол — плохая идея.

Эксперты предупреждают: такие отверстия могут запустить гниль, которая распространяется по дереву годами. Иногда — на метр вверх и вниз от места повреждения.

Гораздо безопаснее — срезать ветку толщиной с палец и закрепить бутылку. С одной ветки можно получить до полулитра сока в день.

И ещё одна деталь: чем выше точка сбора — тем слаще сок.

Пока люди готовят банки, в природе запускается и другой процесс. Насекомые начинают выходить из «зимней спячки». Есть даже виды, которые активны прямо на снегу.

А настоящий рубеж — впереди. При +4°C запускается рост растений. При +10°C — начинается массовое движение насекомых.

И если судить по этому марту, ждать осталось недолго.

Весна уже здесь. И она началась с самого простого — сока.