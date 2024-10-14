Беспилотник российского производства типа "Шахед", оснащенный взрывчаткой, вероятно, был дезориентирован, долетел до Латвии утром 7 сентября и, согласно видеозаписи очевидца, упал незадолго до половины девятого утра. Житель Гайгалавской волости в 9.57 сообщил по номеру 112 о неизвестном упавшем предмете.

По информации Министерства внутренних дел о содержании звонка, сначала этот человек услышал звук, похожий на звук мотоцикла, затем звук стал очень громким, он увидел неизвестный объект на высоте около 50 м, без крыльев, длиной около 3 м, вытянутой формы. В момент падения с обеих сторон был виден дым, который затем быстро исчез. Объект упал где-то на поле недалеко от адреса, указанного местным жителем.

О происшествии президенту Эдгару Ринкевичу сообщил командующий вооруженными силами Леонид Калниньш около полудня, когда беспилотник уже упал.

Несколько не связанных между собой источников подтвердили передаче, что указанный звонок на 112 был первой информацией о беспилотнике, залетевшем на территорию Латвии. Проследить его путь, насколько это было возможно, удалось лишь постфактум, изучив записи радаров.

Как сообщалось, после инцидента 7 сентября, когда российский военный беспилотник вошел в воздушное пространство Латвии и упал в Гайгалавской волости Резекненского края, оборонный сектор внес улучшения на всех уровнях наблюдения за воздушным пространством Латвии, а также разработал механизм более быстрого и точного оповещения общественности и СМИ в подобных угрожающих ситуациях.

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