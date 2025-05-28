Ливни и грозы: погода на четверг

В восточной части страны местами пройдет сильный дождь. Температура воздуха опустится до +10...+15 градусов.

В четверг в течение дня также ожидается дождь, днем и вечером в восточных районах страны пройдут сильные грозовые дожди.

Ветер будет преимущественно слабым, а максимальная температура воздуха составит от +13 градусов в западной части Курземе до +20...+21 градуса в центральной и восточной Латвии.

В Риге погода будет преимущественно облачной, временами возможен дождь. Будет дуть слабый ветер, во второй половине дня от медленного до умеренного северного, северо-западного ветра. Температура воздуха опустится до +13 градусов ночью и +18 градусов днем.