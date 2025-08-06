Литва запросила помощь НАТО в связи с дроновой опасностью со стороны Белоруссии

Министр обороны Довиле Шакалиене и министр иностранных дел Кястутис Будрис направили письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой развернуть на территории страны дополнительные, «даже экспериментальные» силы для противодействия воздушным угрозам, сообщила во вторник Шакалиене.

«Поскольку подобные инциденты, вероятно, будут продолжаться до тех пор, пока продолжается война России против Украины, это означает, что мы должны принять дополнительные меры», — сказала она.

Дрон пересек границу 28 июля, и литовским военным потребовалось почти неделя, чтобы его обнаружить.

По версии властей, наиболее вероятной версией является то, что Россия направила дрон в сторону Киева, но он потерял ориентацию и случайно попал в воздушное пространство Литвы. Хотя в настоящее время «нет оснований полагать, что дрон был намеренно запущен на территорию Литвы, мы обязаны отреагировать самым решительным образом», - заявила Шакалене. Расследование продолжается.

В связи с усилением воздушных атак на Украину в последние месяцы риск подобных инцидентов на восточной границе НАТО возрастает. О подобных инцидентах сообщалось в Польше, Румынии и Латвии.

Будрис охарактеризовал ситуацию как «предмет обеспокоенности всего НАТО» и призвал к совместным усилиям по противодействию «новым типам угроз».

«Речь идет не только о воздушном пространстве Литвы, не только о безопасности Литвы — речь идет о воздушном пространстве НАТО, безопасности НАТО, а также безопасности ЕС», — сказал Будрис.

Это был второй беспилотник, проникший в воздушное пространство Литвы в прошлом месяце. 10 июля российский беспилотник «Гербера» разбился примерно в километре от границы Литвы после вторжения с территории Белоруссии.