Литва запросила помощь НАТО в связи с дроновой опасностью со стороны Белоруссии

6 августа, 2025

Литва призывает НАТО помочь укрепить свою противовоздушную оборону после того, как беспилотник с 2 кг взрывчатки проник в страну с территории Белоруссии и разбился в районе военных учений, пишет Politico.

Министр обороны Довиле Шакалиене и министр иностранных дел Кястутис Будрис направили письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой развернуть на территории страны дополнительные, «даже экспериментальные» силы для противодействия воздушным угрозам, сообщила во вторник Шакалиене.

«Поскольку подобные инциденты, вероятно, будут продолжаться до тех пор, пока продолжается война России против Украины, это означает, что мы должны принять дополнительные меры», — сказала она.

Дрон пересек границу 28 июля, и литовским военным потребовалось почти неделя, чтобы его обнаружить.

По версии властей, наиболее вероятной версией является то, что Россия направила дрон в сторону Киева, но он потерял ориентацию и случайно попал в воздушное пространство Литвы. Хотя в настоящее время «нет оснований полагать, что дрон был намеренно запущен на территорию Литвы, мы обязаны отреагировать самым решительным образом», - заявила Шакалене. Расследование продолжается.

В связи с усилением воздушных атак на Украину в последние месяцы риск подобных инцидентов на восточной границе НАТО возрастает. О подобных инцидентах сообщалось в Польше, Румынии и Латвии.

Будрис охарактеризовал ситуацию как «предмет обеспокоенности всего НАТО» и призвал к совместным усилиям по противодействию «новым типам угроз».

«Речь идет не только о воздушном пространстве Литвы, не только о безопасности Литвы — речь идет о воздушном пространстве НАТО, безопасности НАТО, а также безопасности ЕС», — сказал Будрис.

Это был второй беспилотник, проникший в воздушное пространство Литвы в прошлом месяце. 10 июля российский беспилотник «Гербера» разбился примерно в километре от границы Литвы после вторжения с территории Белоруссии.

24.08.2025
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

