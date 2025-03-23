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Литва вслед за Польшей решила заминировать границу с РФ и РБ

© Deutsche Welle 23 марта, 2025 13:32

Мир 0 комментариев

Литва намерена укрепить границу с Россией и Беларусью противопехотными и противотанковыми минами, сообщило Минобороны страны. Ранее об аналогичных планах в рамках инициативы "Восточный щит" заявили в Варшаве.

Литва собирается установить на границе с Россией и Беларусью несколько уровней укреплений, включая противопехотные и противотанковые мины. Об этом в субботу, 22 марта, сообщило Минобороны страны.

В сообщении ведомства говорится, что на встречах министра национальной обороны Литвы Довиле Шакалене с коллегами из стран Балтии и Польши обсуждалось "обновление и расширение концепции контрмобильности". При этом Шакалене ссылалась на польский опыт. "Региональные партнеры намерены добиваться финансирования Евросоюза для достижения этой цели", - добавили в литовском Минобороны.

18 марта замминистра обороны Польши Павел Бейда в эфире радиостанции RMF заявил, что в рамках проекта по строительству укреплений "Восточный щит" на границе с РФ и РБ запланирована установка противопехотных мин. Бейда отметил, что сейчас у Польши нет противопехотных мин, но есть "возможности их произвести", и что речь может идти "о нескольких сотнях тысяч, о миллионе штук".

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее назвал "Восточный щит" "крупнейшим проектом по укреплению восточной границы Польши и восточного фланга НАТО с 1945 года".

Страны Балтии и Польша хотят покинуть конвенцию по противопехотным минам

18 марта Латвия, Литва, Эстония и Польша заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Министры обороны четырех стран мотивировали это решение значительно возросшей военной угрозой для стран - членов НАТО, граничащих с Россией и Беларусью, после вторжения РФ в Украину.

"Наши страны готовы и могут прибегнуть к любым необходимым мерам для защиты нашей безопасности", - говорится в совместном заявлении военных ведомств стран Балтии и Польши.

Конвенцию о запрете противопехотных мин подписали в 1997 году 160 государств, Россия в их число не вошла. В случае выхода из конвенции Латвия, Литва, Эстония и Польша снова смогут производить, размещать, хранить и передавать наземные мины. Выход из конвенции должен быть одобрен национальными парламентами этих стран.

В декабре Финляндия также объявила, что рассматривает возможность выхода из конвенции в связи с применением РФ противопехотных мин в Украине.

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