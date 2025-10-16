Литва вместе с Латвией и союзниками поможет создать бригаду ВСУ

Страны-участницы окажут поддержку, которая будет включать поставки вооружения и техники, а также обучение военнослужащих, что позволит подготовить украинскую бригаду в соответствии с современными стандартами НАТО. Для этой инициативы Литва предоставит мобильную учебную группу, учебные боеприпасы и гранаты. Кроме того, Литва передаст украинской бригаде средства борьбы с беспилотниками и приборы ночного видения отечественного производства на сумму около 12 миллионов евро.

Учебный центр OP-LEGIO начал работу 1 октября в Польше, в 160 километрах от границы с Украиной. Инициативу возглавляет Норвегия, к которой присоединяются Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Польша, Литва, Финляндия и Швеция.

«Украина успешно поразила цели в глубине территории России. Такие удары оказывают давление на военную логистику агрессора и мешают ему продолжать войну. Вместе мы должны усилить поддержку дальнобойных возможностей Украины», — заявила министр обороны Довиле Шакалене.

По данным Минобороны, Литва продолжает оказывать Украине разностороннюю военную поддержку: вместе с Исландией возглавляет коалицию по разминированию, регулярно снабжает украинские саперные подразделения средствами разминирования, участвует в мероприятиях пяти других коалиций — от беспилотников до средств радиоэлектронной борьбы.

В частности, Литва выделила 20 млн евро на производство беспилотников большой дальности и активно работает над созданием совместного производства с украинскими компаниями на территории Литвы.

Литва также участвует в инициативах по оказанию экстренной помощи: на «Список приоритетных потребностей Украины» (PURL) выделено 30 млн долларов США, на чешскую инициативу по боеприпасам — 68 млн евро, на программу НАТО «Помощь и содействие безопасности Украине» — 5 млн евро, а на закупку комплексов ПВО Patriot планируется выделить 30 млн евро.

«Мы активно работаем над созданием совместного производства в Литве с украинским ВПК. Совместное производство позволит увеличить поставки в обе страны и укрепить обороноспособность, а также положительно скажется на экономике», — отметила она.

Министр подчеркнул, что в 2026 году Украине понадобится 120 миллиардов евро на оборону, половина из которых должна быть покрыта за счет международной поддержки, другая часть — за счет замороженных российских активов. По данным Минобороны, с начала войны в 2022 году Литва оказала Украине военную помощь на сумму почти 900 млн евро.