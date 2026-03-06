Литва вернет гражданину России ВНЖ, отмененный из-за поездок в Белоруссию

Весной 2025 года власти Литвы приняли закон, который запрещает проживающим в стране россиянам ездить в РФ и Белоруссию чаще одного раза в три месяца. Закон предусматривает исключения в случае, если у поездки были "объективные причины". До конца 2025 года ВНЖ Литвы со ссылкой на новый закон аннулировали 145 гражданам России.

Департамент миграции Литвы лишил Беньяша вида на жительство в конце сентября 2025 года из-за двухкратного посещения Минска месяцем ранее. По словам адвоката, в Белоруссии он встречал своего семилетнего сына в аэропорту, а затем провожал его обратно к матери, которая проживает в России. Власти страны не сочли эти обстоятельства "объективными причинами", предусмотренными законом.

Апелляционный суд отменил постановление первой инстанции, который отклонил жалобу юриста из Краснодара на решение департамента миграции Литвы об аннулировании ВНЖ. Cуд встал на сторону Беньяша и признал причину его поездок в Минск уважительной.

Беньяш уехал в Литву после давления со стороны российских властей До начала полномасштабного вторжения в Украину Беньяш защищал в судах Краснодарского края местных активистов и участников митингов.

В феврале 2022 года его оштрафовали за "дискредитацию" российской армии из-за публикации в телеграм-канале, где использовалось слово "война". Осенью того же года юриста внесли в реестр "иностранных агентов". В 2023 году Беньяша лишили адвокатского статуса в России.

Позже Беньяш переехал в Литву, где получил гуманитарный вид на жительство. После переезда он прекратил правозащитную деятельность и работал сантехником в Вильнюсе. Из-за решения департамента миграции Литвы он временно потерял право работать на территории страны.