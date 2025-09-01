Литва установила «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией

Литва завершила установку так называемых "зубов дракона" на границе с российской Калининградской областью и Белоруссией, сообщило в субботу Министерство обороны Литвы.

Это еще один шаг в целой серии оборонных мер, принятых балтийской страной для сдерживания российской агрессии.

"Мы начинаем с тактического уровня, то есть с конкретных препятствий на границе, а затем объединим весь инженерный план в одну систему", - сказал командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас.

"Это снизит и ограничит возможности военной техники физически въехать на территорию Литвы со стороны Белоруссии и России", – пояснили в литовском минобороны.