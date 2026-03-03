Литва получит первую батарею HIMARS уже в этом году

Министр обороны Робертас Каунас представил Государственному совету по обороне (ГСО) во вторник прогресс в развитии национальной дивизии и Балтийской линии обороны.

«С момента принятия решения о развитии дивизии Министерство обороны ускоряет ключевые проекты, направленные на увеличение боевой мощи. Закупаются танки Leopard, гаубицы Caesar, противотанковые системы Spike и Javelin, большое внимание уделяется противовоздушной обороне, которая является важной частью мощностей дивизии», — отметил министр.

По его словам, уже в этом году в Литву прибудет первая батарея ракетно-артиллерийских систем HIMARS, еще одна батарея зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS, предусмотрены средства на мобильные зенитно-ракетные комплексы ближнего действия Mshorad.

«Мы также будем интенсивно развивать возможности беспилотных летательных аппаратов, систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами и артиллерийских радаров», — сказал Каунас.

В этом году в системы борьбы с дронами планируется инвестировать более 200 миллионов евро.

Весной планируется получение первых радаров ближнего действия Giraffe, в этом году в литовскую армию должны поступить и первые пассивные радары TwinWis.

По данным Минобороны, на закупку вооружения и военной техники в оборонном бюджете на 2026 год предусмотрено 2 миллиарда евро.

Во вторник ГСО также был представлен ход реализации проекта Балтийской линии обороны.

В Литве готовится систематическое размещение препятствий в три эшелона с усилением естественных, инженерных и технических препятствий и интеграцией их в национальные и натовские планы обороны.

К 2030 году планируется расширить сеть инженерных парков, подготовить инфраструктуру для блокирования дорог и мостов, восстановить болота, восстановить мелиорационные рвы, оборудовать огневые позиции, сформировать сервитуты в приграничной зоне и т.д.

Также пополняются запасы мин и планируется закупка противопехотных и морских мин, средств блокирования Клайпедского морского порта, развитие возможностей борьбы с дронами для усиления обороны границы.

В этом году Литва планирует выделить на оборону финансирование в размере 5,38% валового внутреннего продукта.