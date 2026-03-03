Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Литва получит первую батарею HIMARS уже в этом году

© LETA 3 марта, 2026 16:04

Мир 0 комментариев

В этом году Литва должна получить первую батарею ракетно-артиллерийских систем HIMARS и новую батарею NASAMS, а также радары ближнего действия Giraffe и первые пассивные радары TwinWis, сообщило во вторник Министерство обороны.

Министр обороны Робертас Каунас представил Государственному совету по обороне (ГСО) во вторник прогресс в развитии национальной дивизии и Балтийской линии обороны.

«С момента принятия решения о развитии дивизии Министерство обороны ускоряет ключевые проекты, направленные на увеличение боевой мощи. Закупаются танки Leopard, гаубицы Caesar, противотанковые системы Spike и Javelin, большое внимание уделяется противовоздушной обороне, которая является важной частью мощностей дивизии», — отметил министр.

По его словам, уже в этом году в Литву прибудет первая батарея ракетно-артиллерийских систем HIMARS, еще одна батарея зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS, предусмотрены средства на мобильные зенитно-ракетные комплексы ближнего действия Mshorad.

«Мы также будем интенсивно развивать возможности беспилотных летательных аппаратов, систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами и артиллерийских радаров», — сказал Каунас.

В этом году в системы борьбы с дронами планируется инвестировать более 200 миллионов евро.

Весной планируется получение первых радаров ближнего действия Giraffe, в этом году в литовскую армию должны поступить и первые пассивные радары TwinWis.

По данным Минобороны, на закупку вооружения и военной техники в оборонном бюджете на 2026 год предусмотрено 2 миллиарда евро.

Во вторник ГСО также был представлен ход реализации проекта Балтийской линии обороны.

В Литве готовится систематическое размещение препятствий в три эшелона с усилением естественных, инженерных и технических препятствий и интеграцией их в национальные и натовские планы обороны.

К 2030 году планируется расширить сеть инженерных парков, подготовить инфраструктуру для блокирования дорог и мостов, восстановить болота, восстановить мелиорационные рвы, оборудовать огневые позиции, сформировать сервитуты в приграничной зоне и т.д.

Также пополняются запасы мин и планируется закупка противопехотных и морских мин, средств блокирования Клайпедского морского порта, развитие возможностей борьбы с дронами для усиления обороны границы.

В этом году Литва планирует выделить на оборону финансирование в размере 5,38% валового внутреннего продукта.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать