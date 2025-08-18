Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Литва готовится направить миротворцев в Украину

18 августа, 2025 11:04

Литва направила бы в Украину такое же количество военнослужащих, какое ранее направляла в составе миротворческой миссии НАТО в Афганистане, говорит советник литовского президента Дайнюс Жикявичюс.

«Литва приняла решение (об отправке войск — BNS), конкретные цифры обсуждаются, я их не буду раскрывать, но, вероятно, нам следует представлять себе наш вклад в Афганистане, который имел место, и двигаться в таком же направлении», — сказал советник президента в специальной программе  портал 15мин в воскресенье.

Обычно Литва отправляла до нескольких сотен военнослужащих в миротворческие миссии в Афганистане.

По словам Жикявичюса, эти силы также будут участвовать в подготовке украинских солдат.

Советник президента заявил об этом после состоявшегося в воскресенье видеозвонка «Коалиции активистов» для обсуждения шагов по прекращению войны в Украине, в котором также принял участие президент Гитанас Науседа.

Президент США Дональд Трамп говорил, что Вашингтон готов предоставить гарантии безопасности Украине.

Спецпредставитель Стив Уиткофф снова озвучил эту позицию в воскресенье. Он сообщил, что Трамп и Владимир Путин во время встречи на Аляске договорились о «твёрдых гарантиях безопасности» для Украины.

«Военное планирование определённо набирает обороты, наверное, детали я пока не раскрою. Но после  заявления президента США Трампа о том, что Америка внесет свой вклад в гарантии безопасности, можно считать, что это очень большой шаг вперёд, прорыв, и теперь нам нужно посмотреть, как это будет выглядеть», — сказал Жикявичюс.

«Когда мы говорим об Украине и надёжных гарантиях безопасности, нам необходимо предусмотреть, как мы будем обеспечивать безопасность в воздухе, на суше и на море», — сказал он.

Обеспечение прекращения огня в Украине спустя более трёх лет после российского вторжения было одним из главных требований президента США перед саммитом на Аляске, на который Украина и её европейские союзники не были приглашены.

Однако после встречи, которая не привела к очевидному прорыву, Трамп отверг возможность немедленного прекращения огня в Украине, что, по всей видимости, на руку Путину, который давно выступает за переговоры о заключении окончательного мирного соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон в понедельник. Так же на встречу с Трампом прибудут премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

24.08.2025
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

