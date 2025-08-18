Литва готовится направить миротворцев в Украину

«Литва приняла решение (об отправке войск — BNS), конкретные цифры обсуждаются, я их не буду раскрывать, но, вероятно, нам следует представлять себе наш вклад в Афганистане, который имел место, и двигаться в таком же направлении», — сказал советник президента в специальной программе портал 15мин в воскресенье.

Обычно Литва отправляла до нескольких сотен военнослужащих в миротворческие миссии в Афганистане.

По словам Жикявичюса, эти силы также будут участвовать в подготовке украинских солдат.

Советник президента заявил об этом после состоявшегося в воскресенье видеозвонка «Коалиции активистов» для обсуждения шагов по прекращению войны в Украине, в котором также принял участие президент Гитанас Науседа.

Президент США Дональд Трамп говорил, что Вашингтон готов предоставить гарантии безопасности Украине.

Спецпредставитель Стив Уиткофф снова озвучил эту позицию в воскресенье. Он сообщил, что Трамп и Владимир Путин во время встречи на Аляске договорились о «твёрдых гарантиях безопасности» для Украины.

«Военное планирование определённо набирает обороты, наверное, детали я пока не раскрою. Но после заявления президента США Трампа о том, что Америка внесет свой вклад в гарантии безопасности, можно считать, что это очень большой шаг вперёд, прорыв, и теперь нам нужно посмотреть, как это будет выглядеть», — сказал Жикявичюс.

«Когда мы говорим об Украине и надёжных гарантиях безопасности, нам необходимо предусмотреть, как мы будем обеспечивать безопасность в воздухе, на суше и на море», — сказал он.

Обеспечение прекращения огня в Украине спустя более трёх лет после российского вторжения было одним из главных требований президента США перед саммитом на Аляске, на который Украина и её европейские союзники не были приглашены.

Однако после встречи, которая не привела к очевидному прорыву, Трамп отверг возможность немедленного прекращения огня в Украине, что, по всей видимости, на руку Путину, который давно выступает за переговоры о заключении окончательного мирного соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон в понедельник. Так же на встречу с Трампом прибудут премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.