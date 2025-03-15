Литва готова разместить у себя ядерное оружие НАТО

Литва готова рассмотреть возможность изменения Конституции, если союзники по НАТО предложат разместить на ее территории ядерное оружие. "Мы считаем, что необходимо оценить возможности внесения изменений в статью 137 Конституции Литовской Республики, если наши союзники предложат определенные реальные планы размещения ядерного оружия или его компонентов в Литве, а также пересмотреть другие обязательства“, - цитирует портал Delfi слова министра обороны страны Довиле Шакалене на пресс-конференции в пятницу, 14 марта.

137-я статья Конституции Литвы запрещает размещать на территории этого государства оружие массового поражения и иностранные военные базы. При этом разместить у себя ядерное оружие Вильнюсу пока никто не предлагал, отметила Шакалене.