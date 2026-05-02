Литовская Civinity выходит в Южную Европу: приобретает хорватскую лифтовую инженерную компанию с выручкой 19 млн евро

В прошлом году оборот Metus составил около 19 млн евро, а численность сотрудников достигла примерно 280 человек. На первом этапе подписан договор о приобретении, завершение сделки ожидается в ближайшие месяцы. Окончательная стоимость сделки будет подтверждена до её закрытия.

Приобретение Metus станет первым шагом такого масштаба для Civinity Group за пределами стран Балтии и Северной Европы. Группа выходит на рынок Хорватии не как пассивный финансовый инвестор, а как региональный консолидатор, уже создавший платформу операционных услуг и обладающий опытом объединения компаний в сфере обслуживания зданий, инженерии, цифровых и мобильных сервисов.

Согласно аудированным результатам за 2025 год, выручка Civinity достигла 100,4 млн евро, EBITDA составила 8,3 млн евро. В группе работают 1 565 сотрудников, она управляет более чем 5 млн кв. м жилой недвижимости, обслуживает свыше 1 600 коммерческих клиентов и реализовала более 2 000 инженерных проектов.

«До сих пор многие наши приобретения усиливали позиции на рынках, где мы уже работали. Эта сделка отличается. Мы выходим в Хорватию не только для покупки сильной инженерной компании, но и для создания платформы дальнейшего роста в регионе. У Metus есть компетенции, команда, клиентская база и опыт работы на нескольких европейских рынках, что создаёт очень прочную основу для следующего этапа роста Civinity», — заявил председатель правления Civinity Group Дейвидас Яцка.

Он отметил, что направление лифтовой инженерии выбрано не случайно. Это отрасль, где успех зависит не только от установки оборудования, но и от проектирования, технической экспертизы, требований безопасности, сертификации, долгосрочного обслуживания и способности реализовывать сложные инфраструктурные проекты.

«Лифты являются одной из критически важных инженерных систем здания. Их надёжность напрямую влияет на повседневную эксплуатацию объекта, опыт жителей и пользователей, а также на стоимость недвижимости. Поэтому для нас это логичный шаг — расширяться в направлениях, где мы можем объединить инженерную экспертизу, опыт обслуживания и долгосрочный взгляд на жизненный цикл здания», — отметил Яцка.

Для хорватского рынка эта сделка означает приход группы, работающей сразу в нескольких сегментах услуг. Бизнес-модель Civinity охватывает управление жилыми и коммерческими объектами, техническое обслуживание, facility management, реновацию, проектирование и установку инженерных систем, а также цифровые, мобильные и другие сервисы с добавленной стоимостью.

Стратегия группы основана на концепции Smart Green City, объединяющей жилищные, офисные и городские сервисы в единую экосистему с акцентом на качество, эффективность, клиентский опыт и устойчивое развитие. Это означает, что Civinity приносит на новые рынки не только капитал, но и более широкую модель услуг — от ежедневного обслуживания зданий и инженерных решений до платежных сервисов, мобильности, зарядки электромобилей, самообслуживания, управления персоналом и других цифровых решений.

«Наша цель — не просто увеличить масштаб группы. Мы рассматриваем хорватский рынок как долгосрочную платформу, с которой можно развивать и другие направления бизнеса группы: facility-услуги, обслуживание жилой недвижимости, инженерные услуги, сервисы мобильности, а также цифровые и другие решения с добавленной стоимостью. Везде, где мы работаем, наша цель — улучшать качество услуг, эффективность и ассортимент решений, доступных клиентам», — сказал Яцка.

По его мнению, опыт Civinity в странах Балтии и Северной Европы может быть полезен хорватскому рынку, где отрасли управления недвижимостью, инженерных и городских услуг также движутся в сторону консолидации, профессионализации и цифровизации.

«Во многих европейских странах мы наблюдаем одинаковую тенденцию: клиентам уже недостаточно отдельных поставщиков услуг — им нужен партнёр, способный обеспечить всю цепочку услуг: от технического решения до ежедневного обслуживания и цифрового клиентского опыта. Это наша сильная сторона. У нас есть опыт объединения разных сервисов в единую работающую систему, и мы хотим использовать этот опыт в Хорватии и Словении», — подчеркнул глава Civinity.

Приобретение Metus важно ещё и потому, что компания уже работает на нескольких рынках. У неё есть база в Хорватии, деятельность в Словении и проекты в Германии и других странах Европы. Это даёт Civinity не просто локального игрока, а команду с международным опытом.

«Для нас важно, что Metus — не закрытая компания одного рынка. Это уже бизнес, умеющий работать в разных странах, с разными клиентами и требованиями. Этот опыт очень ценен для нас, поскольку мы хотим создать не изолированную компанию, а региональную платформу инженерных услуг», — отметил Яцка.

Значимость сделки усиливает и тот факт, что нынешний владелец Metus — Sdiptech — является публичной шведской инфраструктурно-технологической группой, акции которой котируются на Nasdaq Stockholm. Компания специализируется на нишевых технологиях, решениях и сервисах, способствующих развитию более устойчивой, эффективной и безопасной инфраструктуры.

«Когда компания приобретается у международной публичной группы, одного капитала недостаточно. В подобных сделках крайне важны репутация покупателя, качество управления, способность интегрировать бизнес и чёткий план дальнейшего развития. Для нас эта сделка важна не только своим масштабом, но и тем, что подтверждает нашу способность работать на более широком европейском рынке M&A», — прокомментировал Яцка.

Рост Civinity поддерживается и стабильной базой доходов. Более 80% выручки группы в жилом и коммерческом сегментах являются повторяющимися, а показатель cash conversion в 2025 году достиг 91%. Это создаёт основу для реинвестиций в новые приобретения, развитие услуг и цифровых бизнесов.

В последние годы Civinity последовательно расширяет не только традиционные услуги по управлению зданиями и инженерии, но и новые направления деятельности. Группе принадлежит бизнес мобильности и платежей Mobilly, она развивает решения для зарядки электромобилей, а в 2025 году стала единственным владельцем платформы Valandinis, работающей в сфере совместного использования рабочей силы и гибкой занятости.

Эти направления также важны для хорватской аудитории, поскольку показывают, что Civinity выходит на рынок с более широким взглядом на городские сервисы. Лифтовый инженерный бизнес может стать первым шагом для дальнейшего развития других компетенций группы.

По словам Civinity, после завершения сделки приоритетами станут непрерывность деятельности Metus, сохранение команды, стабильность отношений с клиентами и дальнейшее расширение в регионе.

«Для нас важно сохранить всё то, что сделало Metus сильной компанией — её команду, компетенции и доверие клиентов. При этом мы видим возможность предоставить компании дополнительный масштаб, поддержку процессов и доступ к более широкому опыту группы. Именно так мы понимаем консолидацию — не как централизацию ради централизации, а как способ усилить компании, которые уже успешно работают», — подчеркнул Яцка.

Сделка дополняет новый этап роста Civinity. После того как в 2025 году выручка группы превысила 100 млн евро, компания всё активнее движется к более масштабной трансформации через acquisitions. В этом году уже завершены две сделки, всего планируется около десяти. Платформа в Хорватии и Словении занимает стратегически важное место в этих планах.

После завершения сделки она станет одним из самых ярких сигналов того, что созданные в странах Балтии сервисные группы уже способны выступать региональными консолидаторами на более широком европейском рынке.