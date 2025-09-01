Кабель в Финском заливе снова не работает. Что на сей раз?

Сбой на EstLink 1 начался в 5.46 утра в понедельник. Представители компании Fingrid отметили, что признаки умышленного повреждения или внешнего вмешательства отсутствуют. Ранее этот кабель не работал с 25-го по 29-е августа — тогда проводилось его плановое техническое обслуживание.

Согласно опубликованному Fingrid предварительному оперативному рыночному сообщению, линия будет отключена до конца торгов в понедельник на электроэнергетической бирже. Продолжительность отключения может измениться по мере прояснения деталей неисправности.

Мощность EstLink 1 составляет 350 мегаватт. Линия была введена в эксплуатацию в 2007 году.