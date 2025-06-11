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Лиго в Риге: за фольклором на Дзегужкалнс и Гризинькалнс, в современном стиле — в Межапарке

Редакция PRESS 11 июня, 2025 09:19

Новости Латвии 0 комментариев

В Риге празднование Лиго с 23 июня в 20:00 до 24 июня в 4:30 запланировано в парке Гризинькалнс, Дзегужкалнс и в Зеленом театре Мезапарка, сообщили агентству LETA в отделе внешних коммуникаций Рижской думы.

В Парке Гризинькалнс отмечание Яновой ночи под названием «No saules līdz saulei» ("От солнца до солнца") начнётся в 20:00 с выступления фольклорного коллектива Kokle и постфолк-объединения Rikši.

В 22:20 состоятся проводы солнца и зажигание костра вместе с фольклорными коллективами и Катриной Димантой, после чего состоится концерт Катрины Диманты с группой Zeltrači.

После полуночи яновых детей развлечёт DJ и группа барабанщиков и волынщиков Auļi. В 2:00 ночи для всех будет возможность потанцевать на вечеринке с группой DeLight, а в 3:45 прозвучит этно-сет ночи Яни с DJ Каспаром Завилейиским . В 4:30 — совместное встреча рассвета и окончание мероприятия.

Ведущим праздника в Гризинькалнсе будет актёр Артурс Крузкопс.

В Дзегужкалнсе празднование Яновой ночи пройдет в традиционной атмосфере. В 20:00 его откроют Янова Мать — Зоя Хеймрате и Янов Отец — Эдгарс Липорс вместе с участниками Rīgas Danču klubs и этно-компанией Zeidi.

С 20:30 до 22:00 пройдут традиционные ритуалы праздника под руководством этно-компании Zeidi, а с 22:30 до 23:00 собравшихся развлечет группа Iļģi.

С 23:00 до полуночи всех пригласят на танцевальный тур, который проведут Илга Рейзниеце и группа Iļģi, а танцевальные шаги покажут танцоры Рижского клуба танцев.

После полуночи состоится торжественное чествование всех Янисов, за которым последует разгон тьмы и танцы под этногруппу Ogas.

С 1:30 до 3:00 наиболее выносливые продолжат встречать рассвет вместе с музыкальной группой Rahu, а сама встреча рассвета состоится вместе с группой новой фольклорной музыки Jauno Jāņu orķestris.


В Зеленом театре Межапарка с 20:00 всех маленьких участников ждёт Zaļumballes orķestris и солист Нормундс Рутулис.

В 21:00 слушателей и зрителей порадует певец Айнарс Бумбиерис (Ainars Bumbieris), а с 22:30 всех празднующих развлечёт программа «Liepājnieku zelta dziesmas» с певцами Андрисом Эрглисом, Феликсом Кигелисом, Янисом Страздсом  и другими.

Ближе к полуночи, около 23:40, выступят любимые группы - Credo с  Юрисом Каукулисом и группа Dzelzs vilks.

Позже, вскоре после 2:00 ночи, для радости и веселья выступят группы Pirmais kurss и Crazy Dolls, а примерно в 4:00 утра пройдет ритуал пробуждения Солнца.

Проведут мероприятие актёры Иева Аниня и Айнарс Анчевскис. 


Вход на все мероприятия свободный. На площадках можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки.

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