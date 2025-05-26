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Меняем «пепелац» на новый лифт!

Новости партнеров Редакция PRESS 26 мая, 2025 12:23

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Ежемесячный платеж за новый лифт KLEEMANN сопоставим с абонентской платой за Интернет – используйте прямо сейчас эту возможность!

Если вы живете в многоэтажке, где лифт бесконечно ломается и ремонтируется, жалобно скрипит и подозрительно дергается во время остановки на каждом этаже, пора подумать о его замене. Иначе пользование подъемным механизмом начинает напоминать путь в... преисподнюю.

Само понимание того, что ты каждый день по нескольку раз поднимаешься на свой этаж в латаном-перелатаном лифте, оптимизма и душевного спокойствия не добавляет.

В Латвии между тем почти половина лифтов в жилых домах давно пережили срок возможной эксплуатации.

Ракета, которая может сойти с орбиты

Средний срок службы лифта советского производства — 25 лет. Но многие, работающие в наших домах, служат по сорок лет и даже больше. В принципе – музейные экспонаты.

Уставшие от долгой эксплуатации лифтовые механизмы - это как старый батискаф против современной подлодки: сколько ни чини, все равно -- прошлый век.

Не стоит рассчитывать, что морально и физически уставшая техника прослужит еще долгие годы, это невозможно. Еще и потому, что запасных частей к этим аппаратам вообще нет. И не будет.

Сколько вы уже потратили на ремонты?

Ремонт старого лифта — это как косметика на треснувшем фасаде: вроде стена еще держится, но трещины только растут... Ежегодно на латание «бабушкиной кареты» уходит - это подсчитано - до 15% стоимости нового лифта. А это, извините, 7 000-10 000 евро в год, которые тратятся бесперспективно относительно будущего.

Еще немного математики: модернизация и ремонт старого лифта обходятся в 35 000 евро. Новый механизм, который технологично на порядок лучше и качественнее, стоит около 50 000. Да, разница ощутима, но модернизированный лифт — все тот же древний динозавр, только в новых тапках. А новый лифт — это в первую очередь абсолютная безопасность, а еще — тишина в подъезде дома (ходят они практически бесшумно), стиль, комфорт, скорость.

Плюсы нового лифта

  1. Скорость — поездки без ожидания.
  2. Отсуствие грохота и шума при движении — современный механизм едва слышно шуршит между этажей.
  3. Надежность — минимум сбоев движения, максимум комфорта.
  4. Круглосуточное видеонаблюдение и постоянная связь с диспетчером.
  5. Энергоэффективность устройства — счета за электричество уменьшатся.
  6. Повышение рыночной стоимости квартиры – известное дело, площади в зданиях с новым лифтом ценятся выше.

Как сэкономить на покупке

Официальный дистрибьютор лифтов KLEEMANN — компания DroTurkorg Baltijas Grupa — предлагает лучшие цены и самые выгодные условия замены старых лифтов на новые.

Сотрудничество с официальным дистрибьютором KLEEMANN — это  сервис под ключ: от первой консультации до запуска кабины и торжественного перерезания ленточки.

Предприятие DroTurkorg Baltijas Grupа предлагает программу, которая смажет механизм вашего персонального перехода от старого лифта к новому: консультируйтесь с нами!

Кроме того, мы понимаем, что лифт — это общая собственность дома. А значит, решение о его установке — коллективное. Поэтому желающим ездить на новом лифте потребуется немного организационного героизма: собрать жильцов, обсудить, проголосовать, подать заявки.

Мы БЕСПЛАТНО готовы вам помочь — с документами, собраниями, проектами, разрешениями и согласованиями работ во всех инстанциях. Вам остается только захотеть и начать действовать.

Сколько надо платить?

Ежемесячный платеж за новый лифт KLEEMANN сопоставим с… абонентской платой за Интернет.

Новый современный подъемный механизм — это инвестиция в качество жизни, безопасность и ценность вашего имущества. И если уж платить, то за будущее, а не за очередной ремонт «пенсионера с кнопками».

Пора подниматься вверх — не только по этажам, но и по уровню комфорта.

Контакты для тех, кто уже готов к подъему:

27876000

info@dtk.lv

www.dtk.lv

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