Лайме Вайкуле грозит уголовное преследование в РФ: за что? (ВИДЕО)

«Наверное, самое главное сегодня, ничего нового не скажу, пусть война закончится. Нет ничего важнее этого. Так что давайте все будем держать кулачки, чтобы война закончилась», — сказала она. Но на замечание о том, что музыка в данном случае помогает, Вайкуле ответила: «Лучше бы Украине дали оружие».

После этих слов Вайкуле в России грозит уголовное дело. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что высказывания Вайкуле могут быть расценены как «подстрекательство к терроризму» и против неё может быть возбуждено уголовное дело.

«Общественность уже высказалась против неё. Ведь все эти заявления, в том числе и тех, кто сплотился вокруг Вайкуле, — это попытки удержаться на плаву и поддержать хоть какой-то интерес к себе, который фактически потерян», — заявил он СМИ.

«Единственное, что можно сказать, — если она нарушает действующее российское законодательство, а это действительно можно считать призывом к терроризму, то может быть возбуждено уголовное дело».

К нему присоединился адвокат Дмитрий Аграновский, заявивший, что «русофобка» Вайкуле — вполне реальный кандидат на уголовное преследование. «Я думаю, что с такими заявлениями она вполне реальный кандидат на уголовное преследование. Конечно, окончательные решения должны принимать соответствующие органы», — сказал он. Аграновский считает, что в случае возбуждения уголовного дела Вайкуле может быть объявлена в международный розыск, а её имущество в России, если таковое имеется, может быть конфисковано.