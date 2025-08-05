Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Лайме Вайкуле грозит уголовное преследование в РФ: за что? (ВИДЕО)

Редакция PRESS 5 августа, 2025 20:39

Выбор редакции 0 комментариев

Латвийская певица Лайма Вайкуле, подводя итоги фестиваля «Laima Rendezvous Jurmala», выразила надежду на окончание войны в Украине. Однако, по её словам, для этого Украина должна быть лучше вооружена, чтобы противостоять российской агрессии. Нетрудно догадаться, что Россия уже отреагировала на её заявление, сообщает nra.lv.

«Наверное, самое главное сегодня, ничего нового не скажу, пусть война закончится. Нет ничего важнее этого. Так что давайте все будем держать кулачки, чтобы война закончилась», — сказала она. Но на замечание о том, что музыка в данном случае помогает, Вайкуле ответила: «Лучше бы Украине дали оружие».

После этих слов Вайкуле в России грозит уголовное дело. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что высказывания Вайкуле могут быть расценены как «подстрекательство к терроризму» и против неё может быть возбуждено уголовное дело.

«Общественность уже высказалась против неё. Ведь все эти заявления, в том числе и тех, кто сплотился вокруг Вайкуле, — это попытки удержаться на плаву и поддержать хоть какой-то интерес к себе, который фактически потерян», — заявил он СМИ.

@magic1go Лайма призвала дать оружие Украине #Латвия #Лайма #ЛаймаРандеву #Юрмала #Украина ♬ оригинальный звук - magic1Go

«Единственное, что можно сказать, — если она нарушает действующее российское законодательство, а это действительно можно считать призывом к терроризму, то может быть возбуждено уголовное дело».

К нему присоединился адвокат Дмитрий Аграновский, заявивший, что «русофобка» Вайкуле — вполне реальный кандидат на уголовное преследование. «Я думаю, что с такими заявлениями она вполне реальный кандидат на уголовное преследование. Конечно, окончательные решения должны принимать соответствующие органы», — сказал он. Аграновский считает, что в случае возбуждения уголовного дела Вайкуле может быть объявлена в международный розыск, а её имущество в России, если таковое имеется, может быть конфисковано.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

