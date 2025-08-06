Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Схватил бутылку и сбежал: пережили первые дни ограничений на продажу алкоголя в магазинах

Редакция PRESS 6 августа, 2025 09:48

Бизнес 0 комментариев

С 1 августа в Латвии начали действовать новые правила продажи алкоголя, сокращающие допустимое время его реализации. Несмотря на значительные изменения, крупные торговые сети отмечают, что начало прошло без серьёзных проблем — хотя некоторые забавные случаи всё же были.

Elvi: украл бутылку, но потом пришёл с извинениями

Лайла Вартукаптейне из правления SIA Elvi Latvija сообщила, что первые дни после вступления правил в силу прошли в магазинах Elvi довольно спокойно. Большинство клиентов уже знали о новых ограничениях, а те, кто не знал, обычно спокойно воспринимали объяснения персонала. Однако один случай всё же выбился из общего фона: в одном из пригородных магазинов пьяный мужчина, не сумев вечером в пятницу купить алкоголь, схватил бутылку и сбежал. Но уже в воскресенье он сам вернулся, извинился перед продавцами и оплатил товар.

Примечательно, что несмотря на ограничения по времени, выручка от продажи алкоголя за выходные даже превысила показатели июля. Как и прогнозировали эксперты, люди стали покупать заранее, чтобы избежать ограничений.

top!: «отложенные» покупки и утренние очереди

Сеть магазинов top! также сообщила, что первые дни новых правил прошли достаточно спокойно. По словам Илзе Приедите, отвечающей за маркетинг, большинство покупателей были в курсе изменений. Однако некоторые пытались приобрести алкоголь в запрещённое время.

Некоторые покупатели даже предлагали оставить деньги «на потом», чтобы забрать алкоголь, когда продажа станет разрешённой, но персонал такие предложения отклонил и вежливо объяснил порядок. Утром перед открытием алкогольных отделов также наблюдались очереди — люди ждали начала разрешённого времени продаж.

Rimi и Maxima: всё спокойно, но есть нюансы

В сети Rimi, по словам пресс-секретаря Эвериты Бычковой, никаких конфликтов в связи с новыми ограничениями не зафиксировали. В магазинах заранее повесили таблички в алкогольных отделах, проинформировали покупателей через внутреннюю радиосеть и подготовили персонал.

Подобную ситуацию описал и представитель Maxima Latvija Янис Бесерис. Компания заранее настроила кассы, провела инструктаж и обновила рекламные материалы. Клиенты в целом были хорошо информированы, и серьёзных инцидентов не произошло.

Однако в Maxima отмечают, что в разных магазинах новые требования применяются не всегда одинаково — особенно это касается указания цен. Представитель компании выразил надежду, что контролирующие органы проследят за соблюдением правил и обеспечат их единообразное применение.

Напомним: поправки к закону об обороте алкоголя были окончательно приняты Сеймом 9 января. Главное изменение — сокращение времени продажи алкогольной продукции. Новые правила вступили в силу 1 августа 2025 года.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 4 реакций
Комментарии (0) 4 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:30 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 19 минут назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать