Схватил бутылку и сбежал: пережили первые дни ограничений на продажу алкоголя в магазинах

Elvi: украл бутылку, но потом пришёл с извинениями

Лайла Вартукаптейне из правления SIA Elvi Latvija сообщила, что первые дни после вступления правил в силу прошли в магазинах Elvi довольно спокойно. Большинство клиентов уже знали о новых ограничениях, а те, кто не знал, обычно спокойно воспринимали объяснения персонала. Однако один случай всё же выбился из общего фона: в одном из пригородных магазинов пьяный мужчина, не сумев вечером в пятницу купить алкоголь, схватил бутылку и сбежал. Но уже в воскресенье он сам вернулся, извинился перед продавцами и оплатил товар.

Примечательно, что несмотря на ограничения по времени, выручка от продажи алкоголя за выходные даже превысила показатели июля. Как и прогнозировали эксперты, люди стали покупать заранее, чтобы избежать ограничений.

top!: «отложенные» покупки и утренние очереди

Сеть магазинов top! также сообщила, что первые дни новых правил прошли достаточно спокойно. По словам Илзе Приедите, отвечающей за маркетинг, большинство покупателей были в курсе изменений. Однако некоторые пытались приобрести алкоголь в запрещённое время.

Некоторые покупатели даже предлагали оставить деньги «на потом», чтобы забрать алкоголь, когда продажа станет разрешённой, но персонал такие предложения отклонил и вежливо объяснил порядок. Утром перед открытием алкогольных отделов также наблюдались очереди — люди ждали начала разрешённого времени продаж.

Rimi и Maxima: всё спокойно, но есть нюансы

В сети Rimi, по словам пресс-секретаря Эвериты Бычковой, никаких конфликтов в связи с новыми ограничениями не зафиксировали. В магазинах заранее повесили таблички в алкогольных отделах, проинформировали покупателей через внутреннюю радиосеть и подготовили персонал.

Подобную ситуацию описал и представитель Maxima Latvija Янис Бесерис. Компания заранее настроила кассы, провела инструктаж и обновила рекламные материалы. Клиенты в целом были хорошо информированы, и серьёзных инцидентов не произошло.

Однако в Maxima отмечают, что в разных магазинах новые требования применяются не всегда одинаково — особенно это касается указания цен. Представитель компании выразил надежду, что контролирующие органы проследят за соблюдением правил и обеспечат их единообразное применение.

Напомним: поправки к закону об обороте алкоголя были окончательно приняты Сеймом 9 января. Главное изменение — сокращение времени продажи алкогольной продукции. Новые правила вступили в силу 1 августа 2025 года.