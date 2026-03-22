"Трамп в связи с Ираном выглядит хаотичным, отчаявшимся, растерянным. Не будем говорить о том, что всё время сам себе противоречит, путается и сбивается. В НАТО ли ещё США, по сути, это большой вопрос. В России тем временем явно что-то назревает. Когда-нибудь мы это будем вспоминать и удивляться, что мы так спокойно жили, занимались своими делами, не особо волнуясь ни о чём".

Нельзя сказать, что публика реагирует особо активно, но всё же...

- Главное, чтобы сателлиты и союзники нас предупредили, если назревает насчёт нас, правительство ведь нам этого не скажет, чтобы не было паники!

- Мы все это поймём, когда США предупредит своих граждан - не ездить в страны Балтии. А если начнут эвакуировать посольство, то будем знать, что вторжение неотвратимо.

- Кого ты считаешь правительством?! Силиню и прочих доходяг?

- Это всё равно что сидеть в самолёте, который начинает странные манёвры. Ну, не нравится тебе всё это, но что ты можешь сделать?

- Будем молить бога и держать кулаки, чтобы Латвия была самым мирным и уютным островком в бушующем мировом океане. Фактор ангела-хранителя и удачи тоже имеет огромное значение, чтобы более-менее легко отделаться.

- Если бы знал, что назревает, для тебя сегодняшний день был бы иным?

- В жизни в постоянном волнении тоже никакого смысла нет.

- Оставайтесь на своих местах, а мы - на своих.