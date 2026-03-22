Лиепниекс: «В России явно что-то назревает» (2)

Редакция PRESS 22 марта, 2026 11:45

Важно 2 комментариев

Политический комментатор и писатель Юргис Лиепниекс в субботу, 21 марта, опубликовал на платформе "Х" пост, в котором он размышляет о нынешней ситуации в мире и о будущем.

"Трамп в связи с Ираном выглядит хаотичным, отчаявшимся, растерянным. Не будем говорить о том, что всё время сам себе противоречит, путается и сбивается. В НАТО ли ещё США, по сути, это большой вопрос. В России тем временем явно что-то назревает. Когда-нибудь мы это будем вспоминать и удивляться, что мы так спокойно жили, занимались своими делами, не особо волнуясь ни о чём".

Нельзя сказать, что публика реагирует особо активно, но всё же...

- Главное, чтобы сателлиты и союзники нас предупредили, если назревает насчёт нас, правительство ведь нам этого не скажет, чтобы не было паники!

- Мы все это поймём, когда США предупредит своих граждан - не ездить в страны Балтии. А если начнут эвакуировать посольство, то будем знать, что вторжение неотвратимо. 

- Кого ты считаешь правительством?! Силиню и прочих доходяг?

- Это всё равно что сидеть в самолёте, который начинает странные манёвры. Ну, не нравится тебе всё это, но что ты можешь сделать?

- Будем молить бога и держать кулаки, чтобы Латвия была самым мирным и уютным островком в бушующем мировом океане. Фактор ангела-хранителя и удачи тоже имеет огромное значение, чтобы более-менее легко отделаться.

- Если бы знал, что назревает, для тебя сегодняшний день был бы иным?

- В жизни в постоянном волнении тоже никакого смысла нет.

- Оставайтесь на своих местах, а мы - на своих.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

