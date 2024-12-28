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Лиепниекс: «Этот год охарактеризуется полнейшей катастрофой Rail Baltica»

TV24 28 декабря, 2024 10:49

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LETA

Такое мнение писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс высказал на TV24 в программе Nacionālo interešu klubs, в ходе дискуссии о работе правительства в целом и о проблемах строительства Rail Baltica.

Происходящее в связи с реализацией мегапроекта фактически отражает процессы в латвийской политике и в обществе, считает он.

"Мы видим, что являемся абсолютно слабейшим звеном в странах Балтии. Литовцы, эстонцы способны справиться с проектом. Мы - нет. По-моему, четко видно, что мы еще и самое коррумпированное звено в странах Балтии. Мое глубочайшее убеждение состоит в том, что это не просто незнание и глупость, из-за чего эстонцы строят на две трети дешевле за километр, чем мы. И пусть мне не рассказывают, что это из-за одного лишь моста через Гаую, который обошелся бы бог весть во сколько миллиардов", - рассуждает Лиепниекс в эфире.

Он адресует свою критику и правительству: "Мы видим, что та политическая культура, какая у нас есть, что правительство неспособно и ни в малейшей мере не заинтересовано работать как команда, единица менеджмента, решающая какую-либо проблему".

"Министр финансов сидит и так слегка презрительно говорит как бы со стороны", - замечает Лиепниекс. "Новое единство" все эти годы на "ведущих ролях", а ведут себя они так, как будто их это не касается. "Это неспособность правительства заниматься менеджментом, неспособность срабатываться и неспособность даже осознать, что это их большой совместный проект - ну, таков уж этот год", - оценивает он результат работы правительства в 2024 году, который, по мнению обозревателя, охарактеризуется полнейшей катастрофой Rail Baltica.

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