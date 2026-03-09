Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

«Осваиваем бюджет!» Рижане с опаской относятся к новинке у моста Земитана

Редакция PRESS 9 марта, 2026 16:21

Важно 0 комментариев

В Риге почти завершили установку первых уличных эскалаторов у железнодорожной станции Земитана. Они появятся после реконструкции моста и будут соединять железнодорожную платформу с остановками общественного транспорта на мосту.

Подъемные механизмы уже смонтированы. Эскалаторы будут работать и на подъём, и на спуск. Проект рассчитан на эксплуатацию на открытом воздухе, в том числе зимой. Рядом также предусмотрены лестницы и лифты, чтобы облегчить передвижение людям с колясками, велосипедами и ограниченной мобильностью.

Фотографию почти готовых эскалаторов опубликовал один из жителей города. «Эскалаторы на Земитанском мосту. Прям по-богатому!» — написал он. Снимок быстро разошёлся по соцсетям и вызвал активное обсуждение.

Однако многие рижане отреагировали скептически. Некоторые сомневаются, что техника будет нормально работать зимой: «Открытый вопрос, как на этом эскалаторе будет поддерживаться чистота. Особенно зимой». Другие считают проект слишком дорогим: «Лифта было бы вполне достаточно. А то и лифт, и эскалаторы — ну жирно! Осваиваем бюджет! А на Вантовый мост денег нет».

Есть и сомнения в дальнейшей эксплуатации: «Эскалаторы-то будут, но будут ли они работать — это вопрос еще тот», — пишут пользователи, вспоминая проблемы с лифтами у станция Стахане и в торговом центре Origo.

В то же время некоторые жители настроены более оптимистично. «Я этого ждала лет 13. С коляской вообще невозможно было нормально спуститься. Наконец-то… и двадцати лет не прошло», — пишет одна из жительниц. Другие отмечают: «Эскалатор, лестница и лифт — богатый выбор. Нормальный европейский город».

Городские власти рассчитывают, что после реконструкции пересадочный узел станет удобнее, а переход между поездом и общественным транспортом будет занимать меньше времени. Но, судя по обсуждениям в соцсетях, многие рижане пока ждут одного — чтобы новые эскалаторы действительно начали работать.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать
Загрузка

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Они не ищут «лучший вариант».

Читать