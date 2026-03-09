«Осваиваем бюджет!» Рижане с опаской относятся к новинке у моста Земитана

Подъемные механизмы уже смонтированы. Эскалаторы будут работать и на подъём, и на спуск. Проект рассчитан на эксплуатацию на открытом воздухе, в том числе зимой. Рядом также предусмотрены лестницы и лифты, чтобы облегчить передвижение людям с колясками, велосипедами и ограниченной мобильностью.

Фотографию почти готовых эскалаторов опубликовал один из жителей города. «Эскалаторы на Земитанском мосту. Прям по-богатому!» — написал он. Снимок быстро разошёлся по соцсетям и вызвал активное обсуждение.

Однако многие рижане отреагировали скептически. Некоторые сомневаются, что техника будет нормально работать зимой: «Открытый вопрос, как на этом эскалаторе будет поддерживаться чистота. Особенно зимой». Другие считают проект слишком дорогим: «Лифта было бы вполне достаточно. А то и лифт, и эскалаторы — ну жирно! Осваиваем бюджет! А на Вантовый мост денег нет».

Есть и сомнения в дальнейшей эксплуатации: «Эскалаторы-то будут, но будут ли они работать — это вопрос еще тот», — пишут пользователи, вспоминая проблемы с лифтами у станция Стахане и в торговом центре Origo.

В то же время некоторые жители настроены более оптимистично. «Я этого ждала лет 13. С коляской вообще невозможно было нормально спуститься. Наконец-то… и двадцати лет не прошло», — пишет одна из жительниц. Другие отмечают: «Эскалатор, лестница и лифт — богатый выбор. Нормальный европейский город».

Городские власти рассчитывают, что после реконструкции пересадочный узел станет удобнее, а переход между поездом и общественным транспортом будет занимать меньше времени. Но, судя по обсуждениям в соцсетях, многие рижане пока ждут одного — чтобы новые эскалаторы действительно начали работать.