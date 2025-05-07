Lido открывает ресторан в таллинском квартале Ротерманни

Это пятый ресторан "Lido" в Эстонии и первый, предлагающий концепцию самообслуживания. Площадь нового ресторана составляет 500 кв. м.

Как отметили в компании, рост "Lido" в Латвии и Эстонии обеспечил быстрые темпы развития - это уже второй ресторан, который компания открывает в Таллинне за последние два года. "Lido" работает в Эстонии более 15 лет, и новый ресторан стал естественным шагом в развитии компании.

Первый ресторан "Lido" с самообслуживанием открылся в Риге в августе прошлого года в торговом центре "Rīga Plaza".

"Как и в Латвии, "Lido" стала первой компанией в Эстонии, внедрившей концепцию самообслуживания в сфере общественного питания. Мы видим, что клиенты ценят этот подход, и уверены, что он будет успешным и в Эстонии. Новый ресторан находится в отличном месте - в самом центре Таллинна, и мы будем легко доступны как местным жителям, так и гостям города, предлагая здоровые и вкусные блюда", - подчеркнула председатель правления "Lido" Рита Аузиня.

В группу компаний "Lido" входят 13 ресторанов и четыре магазина в Латвии (в Риге и Адажи), четыре ресторана в Эстонии (в Таллинне), мясоперерабатывающее и кулинарное производство, пивоварня и кондитерская в Риге. В компании работает более 1200 сотрудников.