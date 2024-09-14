Однако оказалось, что оснащение кассовых зон у немецкого ритейлера несколько отличается от привычного латвийским покупателям. Для того чтобы покинуть зону самообслуживания, клиентам сначала нужно отсканировать чек.

У некоторых клиентов это сразу вызвало бурю возмущения. В соцсетях тут же появились посты в стиле: «Я так обрадовался, что у них наконец-то появились кассы самообслуживания. Но нет, чтобы оттуда выбраться, нужно отсканировать чек, и только тогда ворота откроются! Стоишь, как дурак, нагруженный товарами, и пытаешься это сделать. Еще у обычных касс такое введите - как в тюрьме будет». Другие же пишут, что в Европе это обычная практика.

Компания обещает за несколько месяцев оснастить кассами самообслуживания все свои магазины, инвестировав в это около 2 млн евро. В каждом супермаркете установят от 6 до 10 таких касс.