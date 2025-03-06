Лидеры оппозиции в Украине исключили выборы во время войны

После сообщений американских СМИ о переговорах между США и командами украинских оппозиционных политиков Петра Порошенко и Юлии Тимошенко о возможных выборах в Украине оба политика исключили такой шаг. "Наша команда всегда была категорически против проведения выборов во время войны и продолжает придерживаться этой позиции", - заявил Порошенко в четверг, 6 марта.

Петр Порошенко, занимавший пост президента Украины с 2014 по 2019 годы, подчеркнул, что выборы могут состояться лишь в случае прекращения огня и подписания мирного соглашения с гарантиями безопасности для Украины.

Со своей стороны Юлия Тимошенко, дважды занимавшая пост премьер-министра Украины и возглавляющая партию "Батькивщина", заявила, что ее команда ведет переговоры "со всеми нашими союзниками, которые могут обеспечить справедливый мир как можно скорее". До этого момента, подчеркнула она, "проведение выборов в Украине исключено".

Тайные переговоры

В настоящее время проведение выборов в Украине запрещено из-за военного положения. При этом Россия и президент США Дональд Трамп критикуют Владимира Зеленского за то, что тот остается у власти "без выборов", и требуют скорейшего их проведения.

Американское издание Politico 4 марта сообщило, что высокопоставленные доверенные лица Трампа провели тайные переговоры с Тимошенко и членами оппозиционной партии Порошенко "Европейская солидарность" о возможности скорейшего проведения президентских выборов в Украине.

Санкции против Порошенко

Порошенко, предшественник Зеленского на посту президента, раскритиковал "недостаток коммуникации" между правительством Украины и администрацией США, указав, что это представляет "угрозу для государства".

В прошлом месяце Зеленский ввел санкции против Порошенко, чем навлек на себя резкое недовольство со стороны своих политических оппонентов. Бывшему президенту запретили покидать Украину, доступ к его активам был заблокирован.

Миллиардер Петр Порошенко потерял власть после поражения на выборах Владимиру Зеленскому. В период президентства Порошенко поддерживаемые Кремлем сепаратисты захватили значительную часть восточной Украины.