Лидером списка «Суверенной власти» в Риге стала Юлия Степаненко

Всего в списках двух политических партий почти 500 кандидатов. На выборах в Риге партии совместно зарегистрировали 63 кандидата, представляющих обе партии плюс Русский союз Латвии, а также несколько общественных организаций и объединений.

Лидером столичного списка является Юлия Степаненко, председатель правления «Суверенной власти» и юрист, которая, как говорят, готова возглавить работу Рижской думы на новом сроке. В ее команду входят бывший дипломат и лидер партии «Союз молодых латышей» Рудольф Бреманис и адвокат и член правления «Суверенной власти» Любовь Швецова.

В список также вошли депутаты Рижской думы Эйжения Алдермане, Инна Джери и профессор Игорь Соломатин, а также члены правления ЛКС Юлия Сохина и Анна Бондере.

«Интересы жителей нашего города превыше всего, и моя команда, безусловно, знает, умеет и готова за них бороться. Нас не пугают интриги, склоки и сплетни наших конкурентов», - говорится в пресс-релизе Степаненко.

Муниципальные выборы пройдут в первую субботу июня.