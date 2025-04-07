Говоря об опасениях по поводу отношения русскоговорящих латвийцев и поддержки российской политики, Лидака заявил следующее:

"Я предполагаю, что органы безопасности должны следить за тем, чтобы такие люди не организовывались.

Если кто-то один на улице отказывается говорить на латышском, в данный момент это не несет никакой опасности. Но если, скажем, мыслящие таким образом люди начинают собираться, организовываться и, возможно, не только вокруг отдельных партий, это становится очень опасным".

Лидака подчеркнул, что латвийские органы безопасности должны следить за ситуацией, думая в том числе и о гражданах третьих стран.

В эфире он заявил также, что "верит нашим органам госбезопасности".

"Что касается истории с гражданами третьих стран, которые здесь развозят Bolt и Wolt, то и об этом тоже был разговор с органами безопасности, которые подтвердили, что на данный момент там угроз нет", - подчеркнул Лидака.